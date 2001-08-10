Сахалинские каратисты стали вторыми на всероссийских соревнованиях «Кубок Успеха»

Сахалинские каратисты стали вторыми в общекомандном зачете на всероссийских соревнованиях «Кубок Успеха», сообщили ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

По итогам двух дней турнира областная сборная завоевала 18 медалей по шесть каждого достоинства.

В первый день соревнований каратисты выбились в лидеры медального зачета, обойдя даже хозяев турнира команду из Новосибирска, которая в разы превосходила по численности сборную островного региона. По итогам выступления спортсменов в возрастной категории от 10 до 13 лет сахалинцы завоевали 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей. Копилку самой восточной команды пополнили Роман Сова, Элина Мороза, Кирилл Сек, Максим Пе, Заур Керимов, Даниил Никишин, Максим Сошников, Варвара Френзюк и Анастасия Рязанова. Во второй день турнира на татами вышли взрослые спортсмены. В категориях от 14 и старше сахалинскую команду представляли 20 каратистов. Первое золото среди сахалинцев завоевал Константин Коковуров, выступавший в дисциплине кумите в категории «14-15 лет, свыше 70 кг». Его примеру последовал ровесник Ли Ен Бок. Он стал лучшим среди 42 спортсменов, выступавших в весовой категории до 42 килограммов. В шаге от победы остались Алексей Матвеев и Данил Петраков, а также Расул Керимов. Бронзовую награды завоевала Жанна Костюшкина, также на третью ступень пьедестала поднялась женская команда Сахалинской сборной по ката в составе Анны Цветушкиной, Эллины Мороз, Анны Миранковой.

«Это одно из лучших за последние годы выступлений на «Кубке Успеха». В первый день соревнований наши ребята заняли первое место в медальном зачете. Во второй день соревновались старшие спортсмены, и конкуренция была больше. Каратисты показали очень высокие скорости и техническую сноровку. По итогам соревнований, помимо сахалинцев, которые завоевали медали, шесть островных спортсменов попали в пятерку лучших», - рассказал президент Сахалинской федерации каратэ Леонид Ким.

«Кубок Успеха» в Новосибирске проходит в 23 раз. В этом году участниками соревнований стали более тысячи спортсменов из 27 регионов России - от Санкт-Петербурга до Сахалина, а также из Казахстана. Островной регион представляли 44 каратиста из Холмска, Южно-Курильска и представители областной СДЮСШОР восточных видов единоборств. Впереди у спортсменов самые важные старты года. В конце апреля юные сборники отправятся на первенство России, а старшие спортсмены приступят к подготовке к международным соревнованиям юношеским Олимпийским играм, которые состоятся в мае.