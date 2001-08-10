Островные спортсмены завоевали три медали чемпионата ДФО по смешанному боевому единоборству ММА

Во Владивостоке состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА. Его участниками стали бойцы из Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

С открытием соревнований участников поздравили директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, глава г. Владивостока Виталий Веркеенко, первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

- Я очень рад присутствовать здесь, видеть, насколько команда слаженная. Федерация работает на 100 процентов и в дальнейшем, я думаю, мы перейдем от округа на уровень чемпионата России. Сам край готов к такому мероприятию, команда готова. Рост идет, это показывает результат дальневосточников на всероссийских и международных соревнованиях, - сказал Радмир Габдуллин.

Сахалинские спортсмены в условиях жесткой конкуренции завоевали три медали. Чемпионом ДФО стал Дмитрий Ганчук. В финале в весовой категории до 56,7 кг он одержал победу техническим нокаутом. В категории до 77,1 кг Николай Чирков занял второе место, а Игорь Эртен – третье.

Добавим, что по итогам соревнований будут сформированы сборные команды ДФО, которые примут участие в чемпионате России в мае в Челябинске и в первенстве России среди молодежи в сентябре в Севастополе.