В Охе прошел «Праздник лыж»
«Праздник лыж» состоялся в Охе. Это одно из самых масштабных зимних мероприятий севера Сахалина. В этом году праздник состоялся уже в 43-й раз. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Общее количество участников, представлявших Новосибирск, Сахалинскую область и Приморский край, оказалось немногим менее 300 человек.
Спортивный праздник начался с парада открытия. Затем самые юные лыжники пробежали дистанцию 500 метров. Победили Екатерина Новикова из Спасска-Дальнего (02.19,95 секунды) и Данил Солдатов из Александровска-Сахалинского (02.09,35 секунды).
Более взрослые спортсмены преодолели дистанции в 1, 2, 3, 5 и 10 км (в зависимости от возрастной группы).
В беге на 1 км первыми на финише были Ольга Варламова (Оха), Ольга Иванова (Оха), Светлана Олина (Оха), Нина Тютина (Александровск-Сахалинский).
Победителями гонки на 2 м стали Ярослава Улитина (Южно-Сахалинск) и Виктор Романников (Оха).
3 км быстрее всех пробежали Юлия Завьялова (Оха), Вера Рафикова (Оха), Максим Сюрков (Южно-Сахалинск), Александр Тимофеев (Ноглики), Юрий Бриль (Оха), Олег Бодрин (Смирных).
Поздравления с победой на дистанции 5 км заслужили Эльвира Канаева (Оха), Людмила Норина (Анива), Юлия Петрова (Спасск-Дальний), Ольга Кутайбергей (Оха), Ринат Яхин (Оха), Александр Слыхов (Южно-Сахалинск).
В беге на 10 км отличились Леонида Кармазь (Оха), Степан Хомик (Оха), Максим Поваляев (Ноглики), Виталий Чернов (Новосибирск). Отметим, что Поваляев и Чернов на следующий день вышли на старт марафонской дистанции!
В программе первого дня соревнований также были запланированы гонки руководителей (победили охинка Юлия Гатаулина и Анатолий Мельников из Анивы) и работников спортивной направленности (Дарья Кустова из птг. Ноглики и Александр Соболев из Охи).
Во второй соревновательный день лыжники проверили свою выносливость на длинных дистанциях (20 и 50 км).
Забег на 20 км выиграли Сергей Губушкин (Оха), Дарья Шацких (Ясное) и Анатолий Мельников из Анивы.
Марафонский забег считается самым престижным. Проверить свой боевой дух на дистанции 50 километров вышли семь спортсменов. Среди них были два мастера спорта. В итоге аплодисменты зрителей сорвал мастер спорта Иван Кустов из поселка Ноглики. Время триумфатора - 2 часа 12.53,70 секунды. На втором месте – неоднократный победитель марафона Виталий Чернов из Новосибирска, на третьем – Никита Хаян (Южно-Сахалинск).
А вскоре после финиша последнего участника в РДК города Охи состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 43-го «Праздника лыж». Их ждали медали, грамоты, подарки и праздничный концерт.
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