Четыре медали завоевали сахалинцы на всероссийских соревнованиях по савату

Сахалинские саватисты успешно выступили на первенстве и чемпионате России, пополнив островную копилку тремя серебряными и одной бронзовой медалями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. За пьедестал почёта боролось около 150 спортсменов разных возрастов и весовых категорий. Бойцы демонстрировали своё мастерство в дисциплине комба (полный контакт).

По итогам упорных и бескомпромиссных поединков сахалинцы Шамиль Шамсудинов, Никита Фролов и Кирилл Голованов заняли вторые места в своих весовых категориях. Последний сражался с бронзовым призёром чемпионата мира по савату, но уступил победу раздельным решением судей. В результате Кириллу досталось серебро и приз «За волю к победе». Почётное третье место турнира в своей весовой категории завоевал Владислав Де из Горнозаводска Невельского района.

В конце апреля островные саватисты вновь отправятся в северную столицу России для участия во втором этапе первенства и чемпионата. На этот раз спортсмены сразятся в дисциплине ассо (лёгкий контакт).