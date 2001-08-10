Кубок губернатора и чемпионат островного региона по дзюдо пройдут в Южно-Сахалинске
В ближайшие выходные в Южно-Сахалинске состоятся Кубок губернатора Сахалинской области, а также чемпионат островного региона по дзюдо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Турнир на «Кубок губернатора Сахалинской области, посвященный памяти И. П. Фархутдинова», пройдет уже в 21-й раз. За прошедшее время его победителями и призерами становились все сильнейшие островные дзюдоисты. Многие из тех, кто свои первые победы одержал на Кубке губернатора, затем выполнили норматив мастера спорта, блистали на татами в ходе престижных международных и Всероссийских соревнований.
Тренеры юных спортсменов выражают надежду, что кто-то из участников нынешних состязаний тоже в дальнейшем сумеет покорить спортивный олимп.
В субботу, 7 апреля пройдут состязаний в возрастных группах 2007 – 2008 и 2003 – 2004 г.р. А в воскресенье за медали будут бороться юноши 2005 – 2006 г.р.
Организаторы решили совместить два мероприятия, чтобы юные дзюдоисты смогли не только сами побороться, но и увидеть выступление всех сильнейших спортсменов Сахалина.
Поэтому, 8 апреля состоится еще и чемпионат островного региона. На татами выйдут мастера спорта и КМС из нескольких городов Сахалина. Медали будут вручены чемпиону и призерам в семи весовых категориях (до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг).
Место проведения «Кубка губернатора Сахалинской области» и чемпионата островного региона – спортивный зал СДЮСШОР по греко-римской борьбе (ул. Горького, 7/1).
7 апреля в 11:00 состоится торжественная церемония открытия турнира. В 11:15 начнутся предварительные поединки юных дзюдоистов. В воскресенье начало соревнований запланировано на 10:30.
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