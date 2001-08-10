«Элвари-Сахалин» успешно выступили в Ижевске

В Ижевске продолжается финальный турнир за 7-12 место чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Вторую победу одержали хозяева площадки. «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска нанес поражение «Тархану-2» (Стерлитамак) – 3:1 (18:25, 25:18, 25:18. 25:18).

Также две победы стало и в активе «Динамо-МГТУ». Команда из Майкопа выиграла у «Технолога-Белогорья» из Белгорода – 3:1 (25:16, 15:25, 25:21, 25:20).

Соперником «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск) был «Нефтяник-ОГПУ» из Оренбурга. Эта команда на предварительном этапе заняла четвертое место в зоне «Восток», одержав восемь побед в двадцати матчах. Однако на равных противостоять островитянам у нее не получилось. Сахалинские волейболисты были явно сильнее и добились победы в трех партиях (25:16, 25:20, 25:22).

Сегодня «Элвари-Сахалин» сыграет с «Технологом-Белогорьем», который пока не имеет побед (два поражения, одно из которых на тай-брейке).