«Элвари-Сахалин» успешно выступили в Ижевске
В Ижевске продолжается финальный турнир за 7-12 место чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Вторую победу одержали хозяева площадки. «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска нанес поражение «Тархану-2» (Стерлитамак) – 3:1 (18:25, 25:18, 25:18. 25:18).
Также две победы стало и в активе «Динамо-МГТУ». Команда из Майкопа выиграла у «Технолога-Белогорья» из Белгорода – 3:1 (25:16, 15:25, 25:21, 25:20).
Соперником «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск) был «Нефтяник-ОГПУ» из Оренбурга. Эта команда на предварительном этапе заняла четвертое место в зоне «Восток», одержав восемь побед в двадцати матчах. Однако на равных противостоять островитянам у нее не получилось. Сахалинские волейболисты были явно сильнее и добились победы в трех партиях (25:16, 25:20, 25:22).
Сегодня «Элвари-Сахалин» сыграет с «Технологом-Белогорьем», который пока не имеет побед (два поражения, одно из которых на тай-брейке).
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