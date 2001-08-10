В Южно-Сахалинске прошел третий тур областного этапа соревнований «Белая ладья»

В Южно-Сахалинске состоялся третий тур областного этапа всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Команда лицея № 2 выиграла второй матч подряд со счетом 4:0. На этот раз лицеисты разгромили СОШ № 6 (Корсаков), и теперь они уверенно возглавляют турнирную таблицу. Побед добились Георгий Егоров, Борис Син, Олег Тен и Эвелина Ким.

Во втором матче дня довольно неожиданно была зафиксирована ничья. Сильнейшего не смогли определить гимназия № 2 (Южно-Сахалинск) и СОШ № 6 (Холмск). Счет – 2:2.

- У гимназистов побед добились Семен Степанов (вторая доска) и Алиса Маринина (четвертая). На первой и третьей доске шахматисты из Южно-Сахалинска имели материальное преимущество, и все шло к счету 4:0. Но «зевки» привели к тому, что эти две партии выиграли холмчане Владимир Яковлев и Дмитрий Ким, - рассказал исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.

Положение команд:

Лицей № 2 (Южно-Сахалинск) – 8 очков (2 матча). СОШ № 11 (Южно-Сахалинск) – 5 очков (2 матча). СОШ № 6 (Холмск) – 5 очков (3 матча). Гимназия № 2 (Южно-Сахалинск) – 3,5 очка (2 матча). СОШ № 6 (Корсаков) – 2,5 очка (3 матча).

Сегодня в 11:00 в ГШК «Каисса» начнется четвертый тур:

Гимназия № 2 (Южно-Сахалинск) – Лицей № 2 (Южно-Сахалинск).

СОШ № 11 (Южно-Сахалинск) – СОШ № 6 (Холмск).