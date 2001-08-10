Команда лицея №2 в Южно-Сахалинске получила путевку на финал «Белой ладьи»

В ГШК «Каисса» сыгран четвертый тур областного этапа всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». За тур до финиша стало известно имя победителя. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Второй год подряд первое место заняли шахматисты из лицея № 2 (Южно-Сахалинск). В четвертом туре лицеисты выиграли у гимназии № 2 со счетом 4:0. Причем, представители лицея № 2 на сегодняшний день показывают 100-процентный результат.

- Довольно неожиданно завершилась партия на четвертой доске, где Алиса Маринина (гимназия № 2) владела инициативой в ладейном эндшпиле в партии с Эвелиной Ким. Но затем Алиса не нашла план выигрыша, ушла в пассивную защиту, чем и воспользовалась ее соперница, - рассказал исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.

В другом матче дня СОШ № 6 (Холмск) и СОШ № 11 из Южно-Сахалинска победителя не выявили (2:2). У холмчан побед добились Даниил Куролбаев (вторая доска) и Ирина Ким (четвертая доска), а у команды из Южно-Сахалинска – Артем Хуснулгатин (первая доска) и Антон Тен (третья).

Положение команд:

Лицей № 2 (Южно-Сахалинск) – 12 очков (3 матча). СОШ № 11 (Южно-Сахалинск) – 7 очков (3 матча). СОШ № 6 (Холмск) – 7 очков (4 матча). Гимназия № 2 (Южно-Сахалинск) – 3,5 очка (3 матча). СОШ № 6 (Корсаков) – 2,5 очка (3 матча).

6 апреля в 11:00 начнутся партии заключительного тура. Пары команды:

СОШ № 6 (Корсаков) – Гимназия № 2 (Южно-Сахалинск).

Лицей № 2 (Южно-Сахалинск) – СОШ № 11 (Южно-Сахалинск).