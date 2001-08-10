«Сахалин» занял седьмое место на чемпионате женской волейбольной Суперлиги

5 апреля в Саратове завершился второй этап турнира за 5-8 место чемпионата женской волейбольной Суперлиги. Путевку в еврокубок завоевало «Заречье-Одинцово», занявшее пятое место. В заключительной игре турнира команда из Подмосковья одолела «Ленинградку» - 3:1 (25:19, 26:24, 20:25, 25:20). Об этом ТИА «Острова» рассказали в ПСК «Сахалин».

«Сахалин» завершал сезон матчем с «Протоном» (Саратов). В первом сете долгое время лидировали хозяйки площадки. «Сахалин» сумел выйти вперед после удачной игры на блоке Валерии Сафоновой (19:18). Затем перевес островитянок вырос до двух очков (22:20). Cерия ошибок привела к тому, что партию выиграл «Протон» - 27:25.

Во второй партии после блока Валерии Сафоновой «Сахалин» повел в счете (4:1). «Протон» сократил отставание и даже вышел вперед (11:10 и 12:11). Но после блока Юлии Григорьевой впереди был уже «Сахалин». Затем она набрала еще несколько важных очков, а завершился сет атакой связующей Еленой Новик – 25:20 в пользу сахалинской команды.

Третья партия началась с серии ошибок хозяек площадки, что позволило «Сахалину» набрать четыре очка подряд. Правда, к первому техническому перерыву впереди был уже «Протон» (8:7). Тут же Юлия Григорьева была безупречна на блоке – 8:8. На второй технический тайм-аут команды ушли при небольшом преимуществе «Сахалина» (16:15). В дальнейшем точнее и увереннее играли волейболистки «Протона» - 25:20 в его пользу.

В четвертом сете «Протон» сразу прорвался вперед – 6:0 и 12:4. После атаки Елены Литовченко счет стал 15:16. Но последовали четыре ошибки подряд – 15:20. В итоге «Сахалин», как и в сезоне 2016-2017 года, занял седьмое место.

- Самая интересная была игра сегодня. Девочки достойно оказывали сопротивление. Вторая партия, третья, они все были очень такие переменчивые. Качнулись бы в нашу сторону весы, и может быть была бы пятая партия. Я благодарю всех девочек, наш тренерский штаб за ту работу, которую мы проделали под моим руководством с декабря месяца. Я считаю, все молодцы, выполнили достойную работу и показали хороший результат. Чуть-чуть есть моменты, я надеюсь, что эти чуть-чуть нам должны сторицей вернуться в следующем сезоне, - сказал главный тренер «Сахалина» Денис Матвеев.

Итоги:

«Протон» (Саратов) – «Сахалин» - 3:1 (27:25, 20:25, 25:20. 25:20).

Время матча - 02:04 (00:38 – 00:28 – 00:28 – 00:29). Очки - 97:90. Подача - 10:6. Атака - 53:49. Блок - 10:12. Ошибки соперника - 24:23.

«Сахалин» - Литовченко – 13 очков (2 блок), Синицына, Парукова – 10 (1 эйс, 1 блок), Новик – 6 (2 эйс, 1 блок), Диброва – 1 (1 эйс), Сафонова – 9 (2 блок), Шаравская, Григорьева – 13 (1 эйс, 4 блок), Гончарова – 13 (1 эйс, 2 блок), Володько – 1, Зайцева - 1, Панычева (либеро), Саяпина (либеро).