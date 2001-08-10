Закрытие сезона на сахалинском «Горном воздухе» состоится в выходные
Приближается закрытие сезона на сахалинском «Горном воздухе». Оно состоится уже в ближайшие выходные. Традиционно горнолыжники и сноубордисты поучаствуют в «Снежном карнавале» и «Жарком спуске». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе комплекса.
В этом году участники карнавала, который начнется в 13 часов 14 апреля на средней станции СТК, смогут проявить себя в семи номинациях:
- «Непоседы» - для детей в возрасте до 13 лет,
- «Самый безопасный костюм»,
- «Снежный экипаж» - номинация для компании друзей,
- «Корпоративная сказка» – для компаний и организаций Сахалинской области,
- «Спортивная семья»,
- «Мисс Снежный карнавал»,
- «Мистер Снежный карнавал».
Начало регистрации участников в 12:30. В ходе всего мероприятия гостей курорта ожидает насыщенная развлекательная программа. Победители получат призы от партнеров.
15 апреля на горе состоится «Жаркий спуск» в стиле «Дикий запад».
Номинации:
- «Вождь краснокожих»,
- «Малыш Билли»,
- «Маленький Джо»,
- «Мисс Дикий запад»,
- «Лихой ковбой»
- «Шериф Быстрая Пуля».
С 12:00 до 12:30 на нижней станции пройдет регистрация участников, с 12:10 до 12:40 — сбор на верхней площадке в кафе «Звезда», в 13:00 — старт. Зрителям будет удобно смотреть «Жаркий спуск» на средней площадке.
Предварительная регистрация проходит на сайте «Адреналина» до 12 апреля. Организационный взнос составит 100 рублей с участника. Главный приз «Жаркого спуска» - сезонный ски-пасс на сезон 2018-2019.
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