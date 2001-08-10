Закрытие сезона на сахалинском «Горном воздухе» состоится в выходные

Приближается закрытие сезона на сахалинском «Горном воздухе». Оно состоится уже в ближайшие выходные. Традиционно горнолыжники и сноубордисты поучаствуют в «Снежном карнавале» и «Жарком спуске». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе комплекса.

В этом году участники карнавала, который начнется в 13 часов 14 апреля на средней станции СТК, смогут проявить себя в семи номинациях:

«Непоседы» - для детей в возрасте до 13 лет, «Самый безопасный костюм», «Снежный экипаж» - номинация для компании друзей, «Корпоративная сказка» – для компаний и организаций Сахалинской области, «Спортивная семья», «Мисс Снежный карнавал», «Мистер Снежный карнавал».

Начало регистрации участников в 12:30. В ходе всего мероприятия гостей курорта ожидает насыщенная развлекательная программа. Победители получат призы от партнеров.

15 апреля на горе состоится «Жаркий спуск» в стиле «Дикий запад».

Номинации:

«Вождь краснокожих», «Малыш Билли», «Маленький Джо», «Мисс Дикий запад», «Лихой ковбой» «Шериф Быстрая Пуля».

С 12:00 до 12:30 на нижней станции пройдет регистрация участников, с 12:10 до 12:40 — сбор на верхней площадке в кафе «Звезда», в 13:00 — старт. Зрителям будет удобно смотреть «Жаркий спуск» на средней площадке.

Предварительная регистрация проходит на сайте «Адреналина» до 12 апреля. Организационный взнос составит 100 рублей с участника. Главный приз «Жаркого спуска» - сезонный ски-пасс на сезон 2018-2019.