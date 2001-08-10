Команда лицея № 2 завоевала путевку на финал шахматного турнира «Белая ладья»

Пять школьных команд принимали участие в областном этапе всероссийского шахматного турнира «Белая ладья». Единственную путевку на финал соревнований (причем, второй год подряд) завоевали шахматисты из лицея № 2 (Южно-Сахалинск). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Победа лицеистов не вызывает сомнений. За весь турнир они уступили соперникам лишь пол-очка, показав феноменальный результат 15,5 из 16 возможных! Первые три матча команда лицея № 2 выиграла со счетом 4:0, а в заключительном туре добилась победы со счетом 3,5 на 0,5 очка. Обладателями золотых наград стали Георгий Егоров, Борис Син, Олег Тен и Эвелина Ким.

Второе место заняли шахматисты из СОШ № 11 Южно-Сахалинска, набравшие 7,5 очков. Команда, ведомая Артемом Хуснулгатиным, проиграла лицеистам, сыграла вничью с СОШ № 6 из Холмска (2:2) и нанесла поражение командам гимназии № 2 (Южно-Сахалинск) и СОШ № 6 (Корсаков).

По 7 очков набрали СОШ № 6 (Холмск) и гимназия № 2 (Южно-Сахалинск). Дополнительные показатели принесли бронзовые награды холмчанам.

Гимназисты остались на четвертом месте. Для того, чтобы занять третье, им нужно было в заключительном туре выиграть все четыре партии у шахматистов из Корсакова, замкнувших турнирную таблицу. Три партии представители островной столицы выиграли, но единственная ничья в этом матче оставила их за пределами призовой тройки.

Итоговое положение: