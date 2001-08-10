Сахалинские пловцы завоевали 41 медаль на первом этапе Кубка России

Во Владивостоке состоялся первый этап Кубка России по плаванию. Участники оспаривали право выступить в финале турнира, который пройдет в городе Обнинск Калужской области с 11 по 13 июля. Островные пловцы завоевали на этих стартах свыше 40 наград (10 золотых, 18 серебряных, 13 бронзовых).

Пять первых мест в активе мастера спорта международного класса Натальи Винокуренковой. Самая титулованная островная пловчиха первенствовала на дистанциях 50 и 100 метров брассом, 400 метров комплексом, 400 и 1500 метров вольным стилем. Об этом ТИА «Острова» сообщили министерство спорта, туризма и молодежной политики области.

Ева Леченко, которая недавно выполнила норматив кандидата в мастера спорта, выиграла заплыв на 200 метров баттерфляем, а также финишировала второй на дистанциях 400 метров комплексом и 1500 метров вольным стилем.

София Тутасова победила на дистанции 200 метров на спине и завоевала бронзу на дистанциях 50 и 100 метров на спине.

Кристина Коннова стала вторым призером на дистанции 800 метров вольным стилем и третьим - на 1500 метров вольным стилем.

Алина Бурмакина поднялась на вторую ступень пьедестала почета по итогам заплыва 200 метров баттерфляем.

В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем островная сборная (Наталья Винокуренкова, Алина Бурмакина, Ева Леченко, София Тутасова) заняла второе место. Также второй финишировала наша команда в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем (София Тутасова, Ева Леченко, Кристина Коннова и Наталья Винокуренкова). А в комбинированной эстафете 4 по 100 метров сахалинские спортсменки стали третьими призерами (София Тутасова, Наталья Винокуренкова, Ева Леченко и Алина Бурмакина).

В мужских заплывах Дмитрий Крюковский завоевал золото (200 метров баттерфляем) и серебро (100 метров баттерфляем). Денис Моденов – золото (200 метров на спине) и бронзу (100 метров на спине).

Артем Милешко - победитель заплыва на 200 метров брассом. В активе Артура Дедяхина три бронзы (400, 800 и 1500 метров вольным стилем). Павел Коренухин был вторым на 50 метров брассом и третьим на 100 метров брассом, а Денис Ганюшин занял третье место в заплыве на 50 метров брассом.

Кроме того, сахалинцы завоевали серебряные медали в комбинированной эстафете 4 по 100 метров (Денис Моденов, Денис Ганюшин, Дмитрий Крюковский, Артем Милешко).