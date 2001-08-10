На Сахалин вновь прибыла команда паралимпийцев

Паралимпийская сборная страны вновь прибыла на Сахалин для завершения зимнего сезона на СТК «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

На склонах спортивного-туристического комплекса «Горный воздух» тренируется паралимпийская команда страны по горнолыжному спорту и сноуборду. Спортсмены прибыли на Сахалин со своим старшим тренером Александром Назаровым. Есть среди них и обладатель золотой и серебряной медалей Паралимпийских игр Алексей Бугаев.

- Мы очень любим Сахалин и «Горный воздух». Приехали сказать вам спасибо. Ведь именно благодаря вашим стараниям, подготовке трасс и проведению отличных сборов Алексей смог завоевать сразу две медали. Да и в целом наша команда отлично выступила на Паралимпиаде, - отметил главный тренер команды Александр Назаров.

Паралимпийцы пробудут на Сахалине до конца недели. В первой половине дня будут проходить тренировки на «Горном воздухе» в первую половину дня, а после обеда спортсмены будут посещать тренажерный зал. Затем спортсменов ждет небольшой отдых.