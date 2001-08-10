На Сахалин вновь прибыла команда паралимпийцев
Паралимпийская сборная страны вновь прибыла на Сахалин для завершения зимнего сезона на СТК «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
На склонах спортивного-туристического комплекса «Горный воздух» тренируется паралимпийская команда страны по горнолыжному спорту и сноуборду. Спортсмены прибыли на Сахалин со своим старшим тренером Александром Назаровым. Есть среди них и обладатель золотой и серебряной медалей Паралимпийских игр Алексей Бугаев.
- Мы очень любим Сахалин и «Горный воздух». Приехали сказать вам спасибо. Ведь именно благодаря вашим стараниям, подготовке трасс и проведению отличных сборов Алексей смог завоевать сразу две медали. Да и в целом наша команда отлично выступила на Паралимпиаде, - отметил главный тренер команды Александр Назаров.
Паралимпийцы пробудут на Сахалине до конца недели. В первой половине дня будут проходить тренировки на «Горном воздухе» в первую половину дня, а после обеда спортсмены будут посещать тренажерный зал. Затем спортсменов ждет небольшой отдых.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
10:07 3 Апреля Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
16:44 4 Апреля Кубок губернатора и чемпионат островного региона по дзюдо пройдут в Южно-Сахалинске
- 16:20 4 Апреля Пенсионерка пострадала при ДТП в Южно-Сахалинске
15:59 14 Марта Областная дума выступила против снижения пенсий сахалинцам и курильчанам
- 15:15 19 Марта Полицейские задержали сахалинца, ранившего топором мужчину
17:03 19 Марта Водоотводные канавы в частном секторе Южно-Сахалинска освобождают от снега
15:48 21 Марта Улицу Горького в Южно-Сахалинске продлят от Есенина до Больничной
Выбор редакции
- 10:01 Сегодня Областные соревнования по дзюдо собрали рекордное количество спортсменов на Сахалине
- 09:16 Сегодня Первые снежные беговелогонки на лыжах состоялись на «Горном воздухе»
- 15:56 Вчера Сахалинские школьники вошли в число победителей всероссийской олимпиады по литературе
- 14:38 Вчера Артисты Сахалинского театра кукол завершили гастроли по Северу Сахалина
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?