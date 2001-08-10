«Корпус» и «Корпус 2» вышли в лидеры областного чемпионата по хоккею среди любительских команд по хоккею

На Сахалине продолжается серия игр областного чемпионата по хоккею среди любительских команд. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В минувшие выходные на ледовом поле дворца «Арена Сити» встретились команды из Макарова, Ногликов, Холмска, Невельска, Южно-Сахалинска и села Троицкого Анивского района.

Первая субботняя игра первой лиги завершилась победой южносахалинского «Кристалла» над макаровской «Викторией». Спортсмены из областного центра выиграли северян со счётом 15-4 (5:2;5:0;5:2). На следующий день в хоккейных баталиях сошлись «Авангард» (с. Троицкое) и «Корпус» (Южно-Сахалинск). По итогу упорной борьбы сельчане уступили победу со счётом 4-11 (2:3;1:4;1:4), а «Корпус» выбился в лидеры турнирной таблицы первой лиги, заработав 4 очка.

Матч второй лиги между южносахалинскими командами «Рубеж» и «Корпус 2» завершился для последних разгромным счётом 0-9 (0:1;0:3;0:5). Несмотря на неудачу «Корпус 2» пока продолжает сохранять лидерство в турнирной таблице (4 очка).

В напряжённой схватке между «Байкерами» (Южно-Сахалинск) и «Звёздочкой» (Южно-Сахалинск) «мотоциклистам» не хватило всего одной забитой шайбы до ничьи. Итог 3-2 в пользу «звёздочек». Позже «Байкерам» удалось наверстать упущенное в игре с «Рубежом», где они были в шаге от победы. Но силы оказались равны, счёт составил 2-2 (1:0;0:1;1:1). Не менее ожесточённой стало противостояние между «МЧС» и «Сахалинской Энергией». Последние вырвали победу у соперника, как говорится, на зубах. Счёт 7-8 (2:5;2:1;3:2).

В областном первенстве среди юниоров равных не было «Виктории» из Макарова, одолевшей невельский «Океан» со счётом 8-4 (3:2;1:1;4:1), а также «Ногликским Медведям», забросившим 8 шайб в ворота холмским «Морским Львам» (1-8 (1:1;0:3;0:4), и 6 снарядов - троицкому «Авангарду» (2-6 (1:2;1:3;0:1). Сейчас «медведи» находятся на первой строчке турнирной таблицы (8 очков).

В первенстве среди детей (2003 – 2006 г.р.) отличились «Виктория», закинув в сетку ворот «Океана» аж 22 шайбы, счёт 0-22 (0:3;0:10;0:9). «Авангард» из Троицкого вступил в борьбу с «Холмскими Пантерами», но проиграл со счётом 3-13 (1:4;2:3;0:6), а «Сахалинские Акулы» разгромили «Кристалл» - 0-3 (0:0;0:0;0:3).

Следующие игры пройдут 14 и 15 апреля. В борьбе за лидерство турнира выступят следующие команды:

Чемпионат Сахалинской области среди любительских команд:

Первая лига:

14.04.2018

15:00 – Северная Звезда ( пгт. Ноглики) – Корпус ( Южно-Сахалинск) ЛД «Арена Сити».

16:30 – Виктория (Макаров) - Морские Львы ( Холмск) ЛД «Арена Сити».

15.04.2018

13:30 – Северная Звезда (пгт. Ноглики) - Авангард( п. Троицкое) ЛД «Арена Сити».

15:00 – Корпус ( Южно-Сахалинск) - Кристалл (Южно-Сахалинск) ЛД «Арена Сити».

Вторя лига:

14.04.2018

10:00 – Рубеж (Южно-Сахалинск) – МЧС (Южно-Сахалинск) ЛД «Арена Сити».

21:15 – Звёздочка (Южно-Сахалинск) – Сахалинская Энергия (Южно-Сахалинск ЛД «Арена Сити».

15.04.2018

18:15 – Корпус II (Южно-Сахалинск) - Байкеры (Южно-Сахалинск) ЛД «Арена Сити»

19:45 – Рубеж (Южно-Сахалинск) – Сахалинская Энергия (Южно-Сахалинск) ЛД «Арена Сити».

Первенство Сахалинской области среди юниоров:

14.04.2018

12:00 – Виктория (Макаров) – Авангард (п. Троицкое) ЛД «Арена Сити».

16:00 – Океан (Невельск) - Ногликские Медведи (пгт. Ноглики) ЛД «Холмск Арена».

19:45 – Альтаир (Южно-Сахалинск) – Легион ( Углегорск) ЛД «Арена Сити».

15.04.2018

12:00 - Морские Львы ( Холмск) - Ногликские Медведи (пгт. Ноглики) ЛД «Холмск Арена»

12:00 – Авангард (п. Троицкое) – Легион ( Углегорск) ЛД «Арена Сити».

Первенство Сахалинской области среди детей ( 2003 – 2006+ г/р):

14.04.2018

12:00 - Холмские Пантеры (Холмск) – Кристалл (Южно – Сахалинск) ЛД «Холмск Арена».

13:30 - Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) – Виктория (Макаров) ЛД «Арена Сити».

14:00 - Океан (Невельск) – Анива (Анива) ЛД «Холмск Арена».

15.04.2018

10:45 - Анива (Анива) – Кристалл (Южно-Сахалинск) ЛД «Арена Сити».

14:00 - Холмские Пантеры (Холмск) – Сахалинские Акулы (Южно - Сахалинск) ЛД «Холмск Арена».