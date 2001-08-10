Первые снежные беговелогонки на лыжах состоялись на «Горном воздухе»
Первые снежные беговелогонки на лыжах состоялись на бэйби-склоне спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Дети от двух до пяти лет приняли участие в первых официальных соревнованиях Strider Snow Racing Sakhalin, которые вошли в календарь общероссийского беговелодвижения Strider. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Соревновались юные экстремалы в трех возрастных категориях: 2+, 3+ и 4+, где девочки стартовали наравне с мальчишками. Формат соревнований предусматривает квалификационные заезды, лучшие участники которых проходят в полуфиналы и финалы. На гонки зарегистрировалось более 60 детей в возрасте от двух до пят лет, пока это воспитанники единственной на Сахалине школы беговелов Strider School Sakhalin. Для самых маленьких и неопытных детей в возрасте от полутора до двух лет организаторы предусмотрели общие фан-заезды, где призерами стали абсолютно все участники.
– Мы начали продвижение беговелов в сентябре прошлого года, но нам не хватало знаний и методик обучения малышей, - рассказывает организатор и идейный вдохновитель проекта «Школа уличного спорта» Иван Бутаков. - Поэтому вместе с тренерами-волонтерами мы прошли подготовку по международной программе Strider Education и теперь системно тренируем детей от полутора лет. А старшие дети после обучения на беговелах уже планируют продвигаться дальше в уличном спорте – уже есть кандидаты в секцию экстремальных трюковых велосипедов BMX.
Мише Фризюку неполных 3 года, из них 9 месяцев он катается на беговеле. И хотя на тренировочных стартах малыш финишировал последним, родители ребенка уверены в его будущих спортивных достижениях.
- Нам нравится, что тренеры соблюдают четкую дисциплину. Нравится, что сын общается с другими детьми. Приятно, что пока главной мотивацией для участия Миши в соревнованиях становится момент, когда папа подкидывает его в конце гонки вверх, но это до первых медалей, - делится мама Михаила Алевтина Фризюк.
Екатерина и Никита Хон пока новички. Мама с сыном занимаются беговелами всего два месяца. Но спортивное транспортное средство уже есть не только у ребенка, но и у родителей.
- Чем раньше ребенок приобщится к спорту, тем лучше. Заниматься физкультурой и спортом никогда не рано. Мне нравится, что Никита учится держать баланс, у него активно развивается моторика, он общается с другими детьми на свежем воздухе, в игре и движении, - рассказала Екатерина Хон.
Как отмечают организаторы, эти гонки станут традиционными – лучшей площадки для проведения снежных беговелозаездов, чем склоны «Горного воздуха», не придумать. Тем более, что волонтеры комплекса и «Центра молодежных инициатив» приняли участие в проведении заездов и теперь готовы к новому уровню соревнований для самых маленьких сахалинцев. К которым уже в следующем году должны присоединиться гости из Владивостока, Уссурийска и Хабаровска: сахалинская школа беговелов Strider School Sakhalin планирует провести первые дальневосточные гонки Far East Snow Strider Racing, приехать на которые пожелали многие дальневосточники, побывавшие в этом сезоне на Сахалине в качестве туристов и гостей.
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