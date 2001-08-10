Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2018
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Областные соревнования по дзюдо собрали рекордное количество спортсменов на Сахалине

Областные соревнования по дзюдо собрали рекордное количество спортсменов на Сахалине

Областные соревнования по дзюдо собрали 500 спортсменов на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В этом году островные спортсмены разных возрастов смогли помериться силами в двух турнирах - региональном чемпионате и 21-м традиционном турнире по дзюдо на Кубок губернатора Сахалинской области, памяти Игоря Фархутдинова.

Собрались борцы из Корсаковского, Холмского, Анивского, Александровск-Сахалинского районов и Южно-Сахалинска. Областной центр представляли воспитанники Кадетской школы, Дворца детско-юношеского творчества, школы №16, Гимназии №1, спортивной школы самбо и дзюдо, а также отделение дзюдо СДЮСШОР по греко-римской борьбе.

- В этом году мы бьём рекорды не только по количеству спортсменов, но и по числу судей. В этот раз соревнования обслуживает аж 17 человек, из них около 10 судей первой категории и пятеро всероссийской. Такого никогда не было. Это говорит об уровне подготовки молодых дзюдоистов, который с каждым годом растёт. Дети развиваются и показывают хорошие результаты на соревнованиях, - отметил главный судья соревнований Валентин Кардаш.

Порадовало и небывалое количество зрителей. По словам главного судьи, раньше соревнования в основном посещали только родители юных спортсменов, сейчас поболеть за островных дзюдоистов пришли друзья, коллеги, одноклассники, любители единоборств и даже целая хоккейная команда.

По итогам бескомпромиссных поединков областного чемпионата все медали забрали южносахалинцы. В категории до 60 кг победителем стал Эльдар Хабиев, второе место завоевал Артем Кубеков, а почётное третье – Владислав Лим.     В весе до 66 кг равных не было Улукбеку Рамис. Победу ему уступил Азамат Алхаматов. На третьей строчке - Бак Ен Су. В категории до 73 кг золото взял Руслан Ким, серебро - Даниил   Школьник, а бронзу - Наджиб Иброхимов. Среди тяжеловесов (до 90 кг) самым сильным оказался Пахлави Айёзода. На втором месте – Кирилл Демченко.                                                                                                                                                                               

В борьбе за Кубок губернатора золотыми, серебряными и бронзовыми призёрами стали:

Юноши (2002-2004 года рождения) до 46  кг - Гусаров Кирилл     (Холмск), Ким Никита (Южно-Сахалинск), Сологубов Владимир (Александровск-Сахалинский) и Носков Владислав (Южно-Сахалинск); до 50 кг - Сергеев Максим (Корсаков), Каперцев Андрей (Анива), Бартенев Кирилл (Южно-Сахалинск) и Толибай Асман (Южно-Сахалинск); до 55 кг - Нечепуренко Алексей (Южно-Сахалинск), Пазына Кирилл  (Южно-Сахалинск), Борисенко Владислав (Южно-Сахалинск) и Крохин Кирилл  (Южно-Сахалинск); до 60 кг – Максим Ян (Южно-Сахалинск),  Айсин Эмир (Южно-Сахалинск), Семенов Николай (Южно-Сахалинск),  Каплунов Данил (Холмск); до 66 кг – южносахалинцы Жуйко Глеб, Урусов Иван,    Николаев Егор                и Ахаладзе Георгий; до 73 кг - Татаренков Александр (Александровск-Сахалинский), Цепкало Александр (Южно-Сахалинск), Середа Егор (Холмск) и Федоришин Дмитрий (Южно-Сахалинск); до 90 кг - Маликов Никита (Южно-Сахалинск), Липилин Денис (Южно-Сахалинск), Череповский Родион (Южно-Сахалинск).

Среди девушек в весовой категории до 57 кг победу одержали южносахалинки Азизова Фарида               (золото), Лазаренко Софья (серебро) и Ильминдеева Алина  (бронза). До 63 кг первое место завоевала Шукюрова Сабина (Южно-Сахалинск), второе - Аристова София (Южно-Сахалинск), а третье - Тимошенко Илона (Холмск).               

Спортсмены, показавшие лучшие результаты на чемпионате области, смогут представить островной регион на дальневосточных соревнованиях по дзюдо, который пройдёт 22-24 мая.

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