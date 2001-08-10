Областные соревнования по дзюдо собрали рекордное количество спортсменов на Сахалине
Областные соревнования по дзюдо собрали 500 спортсменов на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В этом году островные спортсмены разных возрастов смогли помериться силами в двух турнирах - региональном чемпионате и 21-м традиционном турнире по дзюдо на Кубок губернатора Сахалинской области, памяти Игоря Фархутдинова.
Собрались борцы из Корсаковского, Холмского, Анивского, Александровск-Сахалинского районов и Южно-Сахалинска. Областной центр представляли воспитанники Кадетской школы, Дворца детско-юношеского творчества, школы №16, Гимназии №1, спортивной школы самбо и дзюдо, а также отделение дзюдо СДЮСШОР по греко-римской борьбе.
- В этом году мы бьём рекорды не только по количеству спортсменов, но и по числу судей. В этот раз соревнования обслуживает аж 17 человек, из них около 10 судей первой категории и пятеро всероссийской. Такого никогда не было. Это говорит об уровне подготовки молодых дзюдоистов, который с каждым годом растёт. Дети развиваются и показывают хорошие результаты на соревнованиях, - отметил главный судья соревнований Валентин Кардаш.
Порадовало и небывалое количество зрителей. По словам главного судьи, раньше соревнования в основном посещали только родители юных спортсменов, сейчас поболеть за островных дзюдоистов пришли друзья, коллеги, одноклассники, любители единоборств и даже целая хоккейная команда.
По итогам бескомпромиссных поединков областного чемпионата все медали забрали южносахалинцы. В категории до 60 кг победителем стал Эльдар Хабиев, второе место завоевал Артем Кубеков, а почётное третье – Владислав Лим. В весе до 66 кг равных не было Улукбеку Рамис. Победу ему уступил Азамат Алхаматов. На третьей строчке - Бак Ен Су. В категории до 73 кг золото взял Руслан Ким, серебро - Даниил Школьник, а бронзу - Наджиб Иброхимов. Среди тяжеловесов (до 90 кг) самым сильным оказался Пахлави Айёзода. На втором месте – Кирилл Демченко.
В борьбе за Кубок губернатора золотыми, серебряными и бронзовыми призёрами стали:
Юноши (2002-2004 года рождения) до 46 кг - Гусаров Кирилл (Холмск), Ким Никита (Южно-Сахалинск), Сологубов Владимир (Александровск-Сахалинский) и Носков Владислав (Южно-Сахалинск); до 50 кг - Сергеев Максим (Корсаков), Каперцев Андрей (Анива), Бартенев Кирилл (Южно-Сахалинск) и Толибай Асман (Южно-Сахалинск); до 55 кг - Нечепуренко Алексей (Южно-Сахалинск), Пазына Кирилл (Южно-Сахалинск), Борисенко Владислав (Южно-Сахалинск) и Крохин Кирилл (Южно-Сахалинск); до 60 кг – Максим Ян (Южно-Сахалинск), Айсин Эмир (Южно-Сахалинск), Семенов Николай (Южно-Сахалинск), Каплунов Данил (Холмск); до 66 кг – южносахалинцы Жуйко Глеб, Урусов Иван, Николаев Егор и Ахаладзе Георгий; до 73 кг - Татаренков Александр (Александровск-Сахалинский), Цепкало Александр (Южно-Сахалинск), Середа Егор (Холмск) и Федоришин Дмитрий (Южно-Сахалинск); до 90 кг - Маликов Никита (Южно-Сахалинск), Липилин Денис (Южно-Сахалинск), Череповский Родион (Южно-Сахалинск).
Среди девушек в весовой категории до 57 кг победу одержали южносахалинки Азизова Фарида (золото), Лазаренко Софья (серебро) и Ильминдеева Алина (бронза). До 63 кг первое место завоевала Шукюрова Сабина (Южно-Сахалинск), второе - Аристова София (Южно-Сахалинск), а третье - Тимошенко Илона (Холмск).
Спортсмены, показавшие лучшие результаты на чемпионате области, смогут представить островной регион на дальневосточных соревнованиях по дзюдо, который пройдёт 22-24 мая.
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