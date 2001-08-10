В чемпионате Южно-Сахалинска участвуют десять шахматистов

В Южно-Сахалинске начался чемпионат города по классическим шахматам. Его участниками стали десять шахматистов. Они отобрались в турнир по итогам прошлогоднего чемпионата, а также первенства города среди ветеранов и полуфинала чемпионата островной столицы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- К сожалению, в связи с служебной командировкой в турнире не участвует прошлогодний обладатель золотой медали Алексей Романов, - сказал исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.

Наивысшим рейтингом среди участников обладает Дмитрий Ден (2225 пунктов ЭЛО). Следом за ним – Игорь Чернцов (2196), Виталий И (2136), Олег Верещагин (2054), Юрий Юрчук (2024), Андрей Фризюк (1997), Вячеслав Тимохин (1961), Виталий Елизарьев (1808), Тигран Мовсесян (1526), Ри Ян Чун (1501).

В первом туре было зафиксировано две ничьи. Вячеслав Тимохин не смог преодолеть защитные редуты Тиграна Мовсесяна, а Виталий И был вынужден форсировать ничью «вечным шахом» в партии с Андреем Фризюк.

- Я играл белыми фигурами и по итогам дебюта получил небольшое преимущество. Затем, к сожалению, не заметил возможности выиграть «качество» (ладью за легкую фигуру). Более того, в дальнейшем сам совершил «зевок» и остался без «качества». Мне удалось обострить игру, пользуясь тем, что черные начали испытывать цейтнот. Но черные играли очень точно, и мне пришлось давать «вечный шах», - проанализировал партию Виталий И.

Рейтинг-фаворит турнира Дмитрий Ден начал чемпионат с победы (белыми) над Виталием Елизарьевым.

Два шахматиста, игравших белыми фигурами, потерпели поражения. Ри Ян Чун проиграл Олегу Верещагину, а Юрий Юрчук – Игорю Чернцову.

Следующий тур чемпионата запланирован на 11 апреля. Партии в ГШК «Каисса» (ул. Чехова, 4) начнутся в 18:30:

Андрей Фризюк – Тигран Мовсесян.

Игорь Чернцов – Вячеслав Тимохин.

Виталий Елизарьев – Юрий Юрчук.

Олег Верещагин – Дмитрий Ден.

Виталий И – Ри Ян Чун.