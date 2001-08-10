Сахалинские триатлонисты проплыли 2400-метровый марафон

Финальный этап серии заплывов «SKIMiR - Sakhalin Marathon 2400» прошел в городском бассейне Южно-Сахалинска. Около сорока профессионалов и любителей проплыли на время 800-метровую дистанцию, набрав с ноября в общей сложности 2400 зачетных метров. Лучшие результаты показали Евгений Валиев и Елена Бурикова.

Настоящий марафон из шести заплывов не давал скучать зимой любителям циклических видов спорта. Многие их них усиленно занимались плаванием, поддерживали свою беговую форму, катались на лыжах. После пройденных 100 метров в ноябре, 200 в декабре, 300 в январе, 400 в феврале, 600 в марте и 800 в апреле они могут переключиться на велосипед. Большинство уже готово выкатить своих железных коней и набирать десятки километров по автодорогам, готовясь к "Сахалинскому триатлону", который пройдет 12 августа.

- Если бы мне предложили сразу проплыть 800 метров, то я вряд ли бы согласился, да и пришло бы на такие заплывы от силы десять человек, - поделился своими впечатлениями после заплыва председатель областной думы Андрей Хапочкин. - Но постепенная подводка к этой дистанции, а ведь это спринт по меркам триатлона, мотивировала к серьезной подготовке в течение всей зимы. Мы еще раз доказали в первую очередь себе то, что способны на многое.

В категории "Про" лучшее время показали Евгений Валиев (10:19 минут) и Елена Бурикова (13:34). У любителей до 30 лет первенствовали Александр Яблочников (12:39), до 40 лет - Николай Ягодаров (13:29) и Светлана Власенко (15:23), до 50 лет - Сергей Тюрин (17:54) и Ирина Молчанова (14:17,0), а старше 50 лет Алексей Жданов (14:36) и Елена Сурмина (18:28).

Первые шесть участников в каждой возрастной группе выиграли сертификаты от магазина SKIMiR. Триатлонисты, завершившие все дистанции получили памятные дипломы, где отмечены их результаты на всех дистанциях.

- После успешно проведенного «SKIMiR - Sakhalin Marathon 2400» мы с большим энтузиазмом смотрим на новые форматы спортивных мероприятий. В следующем зимнем сезоне мы постараемся сделать наши заплывы зачетными для триатлона в помещении, - рассказал секретарь Сахалинского триатлона Алексей Боженко. - Уже этим летом мы хотим провести еще один полноценный триатлон на Сахалине - он пройдет 1 июля в Аниве на дистанции спринт. В ближайшее время мы подробно расскажем об этом мероприятии.

Триатлон в помещении подразумевает преодоление дистанции в бассейне, на велосипедном и беговом тренажере, с разрывом по времени или непрерывно. Во время спринта в триатлоне спортсмены проплывают 750 метров в воде, 20 километров на велосипеде и 5 километров бегом - это самым популярный формат, интересный как начинающим, так и продвинутым спортсменам.

Также следующим этапом подготовки к триатлону станет 10-километровый велосипедный заезд 13 мая. Эта шоссейная гонка с раздельным стартом пройдет по автодороге от села Огоньки в сторону Невельска при поддержке администрации Анивы.