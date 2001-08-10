Баскетболистки «Сахалиночки 22» узнали своих соперниц по суперфиналу чемпионата «КЭС - Баскет»

С 14 по 21 апреля в Нижнем Новгороде пройдет суперфинал чемпионата Школьной Баскетбольной лиги «КЭС - Баскет». Борьбу за награды поведут по 20 сильнейших команд юношей и девушек из России, Киргизии и Монголии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Среди соискателей медалей будут и представительницы островного региона. Это команда «Сахалиночка 22» (СОШ № 22 г. Южно-Сахалинска).

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Суперфинала. В ней приняли участие основатель, руководитель проекта «Чемпионат ШБЛ «КЭС - БАСКЕТ», заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ Алексей Фролов, председатель Правления ШБЛ «КЭС - Баскет», олимпийская чемпионка Светлана Антипова и министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

По итогам жеребьёвки команды юношей и девушек разделены на группы «A», «B», «C» и «D». В каждую группу включены по пять команд, которые сыграют по круговой системе. После завершения группового этапа Баскетболисты разыграют итоговые места по системе плей-офф.

«Сахалиночка 22» будет выступать в группе «С». Волею жребия ее соперницами стали команды «Рысь» (СОШ № 14, г. Уссурийск, Приморский край), «Дельфин» (лицей № 135, г. Екатеринбург, Свердловская область), «Темп» (СОШ с УИОП № 3 с. Березняки, Пермский край), «Эдельвейс» (СШ № 2 с. Аламудун, Киргизия).

Коллективы из Пермского края («Темп») и Свердловской области («Дельфин») – сильные, сбалансированные команды, у которых есть опыт выступления на Всероссийских соревнованиях. Девушки из Екатеринбурга в финале чемпионата УрФО легко обыграли всех своих соперниц с разницей в «30» и более очков.

Баскетболистки из Березников продолжают славные традиции своих землячек, которые стали победителями первого сезона проекта ШБЛ «КЭС - Баскет».

Девушки из Приморского края («Рысь») впервые завоевали путёвку на главный старт сезона. Команда «Сахалиночка 22» также впервые выступит в Суперфинале.

Команде «Эдельвейс» третий сезон подряд нет равных в Киргизии. В сезоне 2017-2018 гг. в решающем матче она без особых усилий обыграла ШБК «Молния» из Аламудунской СШ № 1.