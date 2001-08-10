В областном первенстве по волейболу приняли участие 13 команд
Сегодня в Южно-Сахалинске состоялось открытие первенства Сахалинской области по волейболу. Сильнейших определят среди команд девочек и мальчиков 2006-2007 г.р. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
На площадку ВЦ «Сахалин» вышли юные волейболисты из островной столицы, Анивы, Корсакова, Охи и Углегорска.
- Для многих из вас - это первые официальные соревнования. Я желаю вам показать все, чему вы научились на тренировках, не отчаиваться при неудаче и продолжать учиться. И тогда все у вас получится! – приветствовал участников заместитель председателя РОО «Сахалинская федерация волейбола» Сергей Кирсанов.
Украшением церемонии открытия соревнований стало выступление воспитанниц отделения художественной гимнастики ОГАУ «ФК «Сахалин». Алина Пак и Антонина Болдова порадовали участников и гостей волейбольного праздника яркими и эмоциональными программами.
Затем по традиции всеми командам вручили сладкие пироги и объявили регламент турнира.
Шесть команд мальчиков выявят победителя по круговой системе. Участницы первенства девочек (семь команд) сначала сыграют в подгруппах, а на втором этапе определят обладателей медалей. Завершится турнир в воскресенье, 15 апреля.
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