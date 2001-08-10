Футбольный клуб «Сахалин» возобновит борьбу за золото «Востока»

Первый матч после почти полугодового перерыва островитяне проведут в Барнауле против местной команды «Динамо-Барнаул». Матч 15 тура ФОНБЕТ-Первенства России среди клубов ПФЛ начнется в 21:00 по сахалинскому времени. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПСК «Сахалин»

В нынешнем сезоне команды провели две игры, в которых с минимальным счетом (1:0) выиграли барнаульцы. Голами отличились Чудояков и Аксютенко, в прошлом сезоне выступавший за островитян.

К возобновлению сезона бело-синие подошли с минимальными изменениями. Команду покинул лишь один игрок – молодой полузащитник Артем Апалькин. А заявочный лист «Сахалина», напротив, подвергся корректировкам. По личным обстоятельствам команду покинули Максим Крупельницкий, Вадим Масляк и Эдуард Мелконян. На их место были приглашены более опытные игроки нападающие Павел Есиков и Алмаз Фатихов, а также защитник Иван Беликов, попадающий под возрастной ценз. Коснулись изменения и тренерского мостика, на котором главный пост вместо Дмитрия Емельянова занял Сергей Булатов. К работе с командой специалист приступил в марте на учебно-тренировочных сборах в Сочи.

Соперники сахалинцев к тренировкам приступили в феврале, правда без главного тренера. Сергей Шишкин присоединился к команде в марте. За время сборов барнаульцы провели контрольные матчи с ЛФК «Распадская» ( 3:0, 3:3), ЛФК «Сибирь-М», со сборной турнира лиги «БРО» (5:2) а также приняли участие в турнире имени заслуженного тренера РСФСР Василия Сергеевича Фомичева.