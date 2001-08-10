Российские паралимпийцы встретились с министром здравоохранения Сахалинской области

В этом году они уже во второй раз приехали тренироваться на склонах «Горного воздуха». А во время подготовки к стартам в Пхенчхане одному из участников команды понадобилась помощь сахалинских врачей, впоследствии он завоевал на Паралимпийских зимних играх две медали. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения области.

- Мы начали проводить тренировку, и у меня резко прихватило спину. Наш доктор провёл процедуры, немного отпустило. А за завтраком скрутило так, что пошевелиться не мог. Помогли в областной больнице, заведующий кабинетом иглотерапии Владислав Викторович Че провел сеанс иглоукалывания с элементами игла-нож. В день отъезда никаких последствий не ощущалось, – вспоминает уже трёхкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев. В Пхенчхане он завоевал золото в дисциплине «супер-комбинация» и серебряную награду в гигантском слаломе.

- Взяли четыре медали: золото, серебро и две бронзы. Для горных лыж это хороший результат. Условия действительно были жёсткие, и каждая медаль по весомости в два-три раза поднимается. Мы склона не видели, одну тренировку вместо трёх нам сделали. При этом другие команды в тестовых соревнованиях в прошлом году участвовали, а у нас и этого не было, – рассказал старший тренер паралимпийской команды по горнолыжному спорту Александр Назаров.

Горнолыжники намерены регулярно тренироваться на Сахалине. Очередной сбор пройдёт в июле-августе этого года. Во время летнего визита спортсмены планируют не только поработать над физической формой, но и пройти оздоровительный курс в санатории «Сахалинские минеральные воды».

- Мы рады, что наша сборная достойно выступила на Паралимпиаде 2018 года. В этом успехе есть и наша частичка, ведь подготовка проходила на Сахалине. Готовы вам помогать и в дальнейшем, а вы радуйте нас своими успехами, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак.