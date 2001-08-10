Сахалинец завоевал бронзовую медаль первенства России по вольной борьбе
В Смоленске состоялось первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Около 300 «вольников» из 30 регионов страны оспаривали медали и места в составе юниорской сборной команде РФ. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В этих престижных состязаниях принял участие воспитанник СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска мастер спорта Андрей Тефанов, являющийся студентом Национального государственного университета физкультуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.
Воспитанник тренера-преподавателя Александра Ваулина ранее был членом юношеской сборной команды страны, а теперь он – в ее юниорском составе. В Смоленске Андрей Тефанов боролся в весовой категории до 86 кг.
- Успешно преодолев предварительный этап, Андрей в схватке за выход в финал в упорной борьбе проиграл победителю юниорского первенства Европы Алику Шебзухову из Москвы, - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.
Не менее упорной, чем полуфинальная, была и схватка за третье место, где соперником Тефанова был победитель первенства Северокавказского федерального округа Усман Хаджимурадов из Чеченской Республики. За несколько секунд до финального гонга Андрей Тефанов уступал в счете, но успел провести бросок и, победив со счетом 5:3, завоевал бронзовую медаль.
- Заняв третье место, Андрей закрепился в основном составе юниорской сборной страны. В ближайшее время его ждет участие в нескольких учебно-тренировочных сборах и международных соревнованиях, - подвел итог Александр Ваулин.
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