Сахалинский «Горный воздух» закрыл зимний сезон

Сахалинский «Горный воздух» закрыл сезон двумя красочными событиями – в прошедшие выходные там состоялись традиционные праздники: «Снежный карнавал» и «Жаркий спуск». С начала сезона спортивно-туристический комплекс принял 60894 гостей, которые совершили 1 430 596 проходов. 16-19 апреля комплекс закрыт, а с 20 апреля переходит на летнее расписание. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе комплекса.

20 апреля СТК «Горный воздух» будет работать с 8 до 17 часов, 21 и 22 апреля – с 8 до 19, 28 апреля – с 12 до 19, 29 и 30 апреля – с 10 до 19 часов.

В мае комплекс будет открыт с 10 до 19 часов в следующие даты: 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

4, 11, 18 и 25 мая «Горный воздух» будет работать с 12 до 19 часов.

Снега на трассах остается все меньше, но самые большие фанаты сноубордов и горных лыж еще могут успеть немного покатать. Но администрация обращает внимание, что ответственность за сохранность вашего инвентаря будете нести вы.

С 20 апреля прекращают свое действие сезонные абонементы, доступна только авансовая система внесения платежей на ски-пасс без сквозного прохода. Позже заработают специальные велотарифы.