Сахалинка выиграла чемпионат России в лыжном марафоне
Каждый год в середине апреля сильнейшие лыжницы собираются в Апатитах Мурманской области, чтобы разыграть последний комплект медалей чемпионата России на 50-километровом марафоне. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Три лыжницы, представляющие Сахалинскую область, отправились покорять сложнейшую дистанцию и с честью завершили сезон: Кристина Зыкова заняла 47-е место, Виктория Калинина остановилась на четвертом месте в минуте от подиума, а Анастасия Власова выступающая за островной регион, со временем 2:25:06 стала чемпионом России. Победительница рассказала о ходе гонки.
Если дистанции чемпионата России остаются неизменными из года в год, то стиль передвижения на них чередуется. В этом году сверхдлинную гонку девушки бежали классикой.
- Можно сказать, что классика - это мой конек, а любимая дистанция - марафон, поэтому я постаралась показать всё, на что способна, контролировала ход гонки, - поделилась Анастасия. - Было много перестроений, но ниже третьей позиции я не выпадала. Иногда получалось лидировать, а иногда после замены лыж на пит-стопе приходилось догонять и отыгрывать драгоценные секунды у соперниц.
Весеннее время - одно из самых сложных с точки зрения подготовки лыж на длинные дистанции. В день гонки утром был слабый плюс, но на солнечной погоде к финишу воздух прогрелся до +7 градусов, поэтому требовалась другая смазка лыж. По регламенту спортсменам разрешена смена лыж в специальной зоне, поэтому все пользовались этой возможностью.
- Я меняла лыжи один раз после трех десятикилометровых кругов. У меня есть две хорошие пары на жидкую мазь, поэтому на них была вся надежда, а вот соперницы меняли лыжи даже по два раза, - рассказала победительниц. - Когда я уходила на последний круг лидером, Оля Царева зашла на пит-стоп. Благодаря быстрым лыжам она отыграла 15 секунд, потраченных на замену, она догнала меня на за шесть километров до финиша. И только тогда началась настоящая гонка! До последнего подъема не понятно было кто из нас выиграет, и когда началась «заруба», я осознала, что у меня есть шанс! Болельщики кричали, мы ускорялись, а вскоре Ольга бросила борьбу! После финиша я узнала, что у нее сильно свело ноги и пресс.
На финише Анастасия Власова опередила серебряного призера Чемпионата России на пять секунд, а бронзового на 45.
- 50 километров - очень тяжелая дистанция, никогда не знаешь, как поведет себя организм, получится ли перетерпеть боль в мышцах, судороги и в конечном итоге побороться за высокие места. Изначально я планировала по максимуму держаться в группе, и, если получится, на финише вступать в борьбу. Вчера это получилось, и я этому очень рада, - рассказала Анастасия Власова. - Сейчас в планах активный отдых и поезда на теплое море.
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