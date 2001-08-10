Холмчане взяли первое место в командном зачете на чемпионате области по тяжелой атлетике
В Холмске состоялся чемпионат Сахалинской области по тяжелой атлетике. Соревнования состоялись в физкультурно-оздоровительном комплексе имени заслуженного тренера СССР Николая Мамыкина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Сильнейшие спортсмены из Охи, Поронайска, Холмска и Южно-Сахалинска выбирали кто же из них сильнее. На помост выходили как мальчики, так и девочки. Соревнования прошли в командном и индивидуальном зачетах.
Больше всего медалей в командном зачете заработали спортсмены из Холмска. Именно здесь воспитываются Анастасия Корчагина, Анастасия Заприкутенко, Максим Шейко, Ляйсан Махиянова, Григорьева Яна, Олег Агейчик и многие другие.
Второе место заняла команда из Южно-Сахалинска, третье у поронайских спортсменов.
В индивидуальном зачете в категории 48 кг первое место заняла Анастасия Корчагина. Девушка смогла показать достойный результат – 62 кг в рывке и 75 в толчке. Второе место заняла Вероника Мазалова. Ее результат – 48 кг в рывке и 55 кг в толчке. Девушка выполнила первый разряд. Спортсменки не хватило всего двух кг до выполнения КМС.
В весовой категории до 53 кг первое место заняла представительница областного центра Наталья Приворотная. Она выполнила первый разряд.
В весовой категории 63 кг первое место у мастера спорта Анастасии Заприкутенко из Холмска. Девушка показала 65 кг в рывке и 85 в толчке. Второе место у Екатерины Павловой – 55 кг в рывке и 63 кг в толчке.
В весовой ктегории 69 кг победу одержала мастер спорта международного класса Яна Григорьева. Ее результат: 90 кг в рывке и 121 кг в толчке. Таким образом Яна установила новый рекорд Дальнего Востока.
Кстати, Анастасия Заприкутенко и Анастасия Корчагина 21 апреля отправляются на первенство России в Старый Оскол, где представят область.
У мужчин в весовой категории 56 кг первое место завоевал Роман Доровских из Поронайска. Его результат 68 кг в рывке и 85 кг в толчке.
В весовой категории 69 кг чемпионом стал Владислав Батраков. Его результат 90 кг в рывке и 105 кг в толчке.
В весовой категории 94 кг победу одержал мастер спорта Николай Николайчев – 150 кг в рывке и 180 кг в толчке.
В весовой категории 105 кг первым стал Максим Шейко. Его результат – 165 кг в рывке и 206 в толчке.
В самой тяжелой весовой категории +105 кг победителем стал Олег Агейчик. Он поднял 170 кг в рывке и 185 кг в толчке. В прошлом году спортсмен получил травму. Сейчас Олег чувствует себя хорошо, что и продемонстрировал на соревнованиях. Олег Агейчик и Максим Шейко активно готовятся к чемпионату ДФО, который пройдет на Сахалине, в Холмске 7 июня, чтобы отобраться на чемпионат России.
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