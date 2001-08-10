Воспитанники ОГАУ «ФК «Сахалин» побывали в гостях у ФК «Краснодар»

В Абрау-Дюрсо проходят учебно-тренировочные сборы юных футболистов ОГАУ «ФК «Сахалин». На базе «Футбольный мир» команда юношей 2004 г.р. под руководством тренера Дмитрия Поленова готовится к предстоящим дальневосточным турнирам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в футбольном клубе.

Накануне островная команда провела весь день в столице Кубани, где ФК «Краснодар» подготовил для гостей насыщенную программу.

Утром сахалинские футболисты посетили матч чемпионата страны среди молодежных команд, в котором ФК «Краснодар-М» нанес поражение «Арсеналу-М» из Тулы со счетом 3:1.

- Нам было очень интересно смотреть за комбинациями и игрой в пас игроков из молодежки ФК «Краснодар», - сказал футболист «Сахалин-2004» Дадажон Бозоров.

Затем гости сами вышли на одно из двенадцати футбольных полей Академии, чтобы сыграть матч с командой Академии ФК «Краснодар», которая состояла из юношей 2005 года рождения.

С первых минут матча наблюдалось преимущество игроков из Академии ФК «Краснодар». Хозяева поля выделялись как индивидуальной игрой, так и командным взаимодействием. Островные футболисты уповали на редкие контратаки, которые, к сожалению, не удалось завершить забитым голом. Финальный свисток арбитра возвестил о победе ФК «Краснодар-2005» со счетом 6:0.

- Конечно, не ожидали такого результата. Но надо понимать, что мы играли с командой из лучшей футбольной академии России. Будем работать еще более усердно. Нам есть куда расти и развиваться, - проанализировал итог матча тренер сахалинской команды Дмитрий Поленов.

В завершении дня «Сахалин-2004» побывал на одном из лучших стадионов Европы на матче Российской футбольной премьер-лиги между ФК «Краснодар» и «Арсеналом» из Тулы. Юные сахалинские футболисты впервые в жизни воочию наблюдали за игрой Артема Дзюбы, Федора Смолова, Юрия Газинского и других героев российского чемпионата. А после завершения матча наши мальчишки сумели договориться о совместном фото с одним из ведущих футболистов ФК «Краснодар» Шарлем Каборе.

- Незабываемая атмосфера футбольного праздника, полный стадион болельщиков – такое нельзя пересказать. Это нужно испытать вживую! - воодушевленно делились своими впечатлениями игроки сахалинской команды.

Руководство ОГАУ «ФК «Сахалин» выражает благодарность сотрудникам «ФК «Краснодар» за то, что они откликнулись на обращение клуба и организовали для наших воспитанников настоящий праздник футбола.

- Эмоции, которые испытали наши дети, сохранятся на всю жизнь. Ребята увидели, к чему им нужно стремиться. Я уверен, что теперь они будут тренироваться с удвоенной энергией, - считает генеральный директор ОГАУ «ФК «Сахалин» Евгений Крючков.

Добавим, что учебно-тренировочные сборы ОГАУ «ФК «Сахалин-2004» продлятся до 25 апреля, в рамках которых островные футболисты сыграют еще серию товарищеских матчей.