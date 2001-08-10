Сахалинский боксер завоевал золото на дальневосточных соревнованиях

В течение пяти дней, с 10 по 14 апреля, в городе Нерюнгри в Якутии проходило первенство Дальневосточного федерального округа по боксу. Свои силу и мастерство доказывали более сотни юношей в возрасте 15-16 лет из Якутии, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».

Сборную Сахалинской области представили семь сильнейших боксеров, в числе которых отличился боксер из южно-сахалинского дворца спорта «Кристалл» Баишбек уулу Жусуп. Спортсмен выступал в весовой категории до 50 кг, и победно провел три боя, в результате обеспечив себе золотую медаль.

– В финальном поединке Баишбек выиграл сильного противника из Нерюнгри, и победой на этих соревнованиях обеспечил себе путевку на первенство России, которое состоится в Тюмени в конце июня, – добавил тренер спортсмена Александр Якушев. Он рассказал, что боксом его подопечный занимается порядка пяти лет, и показывает достойные результаты.

В копилке медалей у сборной Сахалинской области на дальневосточном первенстве также одна медаль серебряного достоинства и две бронзовые награды. Так, Александр Барчан, выступая в весе до 80 кг, занял второе место. Бронзовую медаль занял Илья Шаповалов в категории до 70 кг, а Владимир Терехов стал третьим, выступая в весе до 60 кг.

Старший тренер сборной, сопровождавший спортсменов на этих соревнованиях, Александр Якушев рассказал, что в течение недели до якутского первенства спортсмены приняли участие в весьма продуктивных учебно-тренировочных сборах в Хабаровске.

– Под руководством мастера спорта международного класса Владимира Степанца и заслуженного тренера России по боксу Игоря Чечелева наши спортсмены проводили по две тренировки в день. Ребятам удалось позаниматься со сборной Хабаровского края, в числе которой два члена сборной России по боксу. Утром тренировки проходили на свежем воздухе, а вечером в зале, – рассказал Александр Якушев.

В составе судейского жюри на первенстве ДФО в Нерюнгри работали также двое представителей федерации бокса Сахалинской области. Это тренер-преподаватель ДС «Кристалл» Юрий Майоров и Федор Трофимов из Макарова.