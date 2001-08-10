Первенство города по пулевой стрельбе прошло в Южно-Сахалинске

Свыше 60 спортсменов приняли участие в первенстве города Южно-Сахалинска по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет. Соревнования в меткости состоялись на базе тира муниципальной ДЮСШ игровых видов спорта (Пограничная, 48). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В упражнении ВП-1 (стрельба из пневматической винтовки из положения сидя, 20 выстрелов) среди девушек с результатом 192 очка, первенствовала Вера Старикова. На 5 очков от нее отстала Анна Бойко (187). Тройку лучших замкнула Сабина Губайдулина (185). Среди мальчиков лучше всех отстрелялся Азиз Доценко, установивший новый рекорд Южно-Сахалинска по стрельбе в упражнении ВП-1 с результатом 194 очка. На втором месте расположился Никита Тен (187), на третьем оказался Николай Никишин (186).

Ольга Аверкина стала лучшей среди девушек в упражнении ВП-2 (стрельба из пневматической винтовки из положения стоя, 20 выстрелов), набрав 196 очков. С результатом 189 очков повторила свой прошлогодний результат Виктория Денисова, заняв второе место. Третьей стала Вера Старикова, выбив 188 очков.

Среди парней в ВП-2 победу праздновал снова Азиз Доценко с результатом 193 очка. Серебро забрал Никита Тен (191), бронза у Игната Ильина (184).

У пистолетчиков в квалификации ПП-1 (стрельба из пневматического пистолета из положения стоя, 20 выстрелов) лидерство захватила Аделина Токтоназарова (174). Дана Кораблева стала второй, набрав 170 очков. Третье место заняла Ольга Аверкина (165).

У парней на золотую медаль отстрелялся Илья Матвиенко (183), серебро забрал Игнат Ильин (167), бронза у Александра Деревенского (163).

- Хотелось бы отметить отличную стрельбу ученика СОШ №3 Азиза Доценко, который с каждым соревнованием улучшает свои результаты, что говорит о его уверенном спортивном росте. Впереди у нас областные соревнования на которых помимо наших воспитанников соберутся ребята из Троицкого, Анивы, Томари и Невельска, - рассказал главный судья соревнований Геннадий Лаптев.