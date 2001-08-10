Впервые на Сахалине состоится индор триатлон

20-21 апреля городской бассейн Южно-Сахалинска и новый спортивный комплекс GSport (Алтайский переулок, дом 11) примут у себя 40 атлетов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Всю зиму около 70-и триатлонистов готовились к плаванию в рамках серии заплывов «SKIMiR - Sakhalin Marathon 2400». В начале апреля после 800 метров мы предложили расширить подготовку велосипедными тренировками на сайклах в GSport. Практически сразу появилась идея провести здесь соревнования, воспользовавшись еще и беговыми дорожками, - рассказал один из организаторов мероприятия Денис Кабанен. - Энтузиазм взрослых людей, за плечами которых чаще всего нет никаких спортивных свершений, заряжает невероятной энергией. Очень рад, что спорт и активный образ жизни набирает популярность у нас, появляются новые спортивные объекты, проводятся доступные соревнования.

Индор триатлон пройдет в формате 10/30/20: 10 минут плавания, 30 минут велосипеда и 20 минут бега. Пройденные расстояния каждого участника складываются через коэффициенты. Выигрывает тот, кто набрал больше километров.

Большинство участников мероприятия уже проплыли первый этап в рамках заплывов, и около десяти спортсменов соберутся в пятницу вечером в городском бассейне Южно-Сахалинска и проплывут 10 минут.

На следующее утро в спортивном комплексе GSport четыре «волны» по десять атлетов пройдут оставшиеся два этапа индор триатлона: полчаса на велосипеде и после пятиминутного перерыва - треть часа на беговой дорожке. Старт первой волны в 9:00, а последней в 11:15. Подведение итогов и церемония награждения пройдет здесь же в 13:00. Участники разбиты по возрастным группам, победителей и призеров ожидают денежные сертификаты от магазина SKIMiR и сертификаты на посещение сайкла в спортивном комплексе GSport.

Как отмечают многие, самое главное здесь не победа, а именно участие и бесценный соревновательный опыт еще до начала летнего сезона, а также общение с такими же увлеченными людьми. Все участники перед соревнованиями проходят важное тестирование на тренажерах и узнают текущие показатели свой формы, мощность и пульс, с которой оптимально ехать триатлон.