Сахалинские штангисты стали золотыми призерами чемпионата России

Титулованный тяжелоатлет, мастер спорта СССР Михаил Щербак стал золотым призером XXIII открытого чемпионата России по тяжелой атлетике среди спортсменов старшей возрастной группы. Об этом ТИА «Острвоа» сообщили во дворце спорта «Кристалл»

Соревнования прошли в городе Бугульма в Татарстане с 12 по 15 аперля, и объединили более двухсот участников старше 30 лет из 69 регионов России. В составе команды Сахалинской области выступили два мастера спорта СССР по тяжелой атлетике: Сергей Сергеенко и Михаил Щербак.

Выполняя классические упражнения «рывок» и «толчок», Сергей Сергеенко в общей сумме поднял 195 кг, и стал первым среди четырех соперников. Спортсмен выступал в возрастной категории М-60 и весовой – свыше 105 кг.

Еще одно золото принес в копилку Сахалинской области действующий тренер дворца спорта «Кристалл» Михаил Щербак. Выступая в возрастной группе М-50 и весовой категории до 105 кг, сахалинский тяжелоатлет успешно справился с весом. В рывке спортсмен поднял 110 кг, в толчке – 140 кг. Отличный результат обеспечил Михаилу золотую медаль. Следует отметить, что шесть соперников островного штангиста имели преимущество в личном весе. Так, собственный вес Михаила Щербака в заявленной категории составил 94 кг, в то время как конкуренты были тяжелее на 9 и 7 кг. А это имеет существенную разницу при выполнении упражнений в тяжелой атлетике. На золотой медали чемпионата России Михаил Щербак останавливаться не собирается, в планах у спортсмена и другие престижные соревнования.

– В сентябре этого года планирую выступить на Кубке России, который пройдет в Феодосии. А в более отдаленных планах – участие на чемпионате мира в Лас-Вегасе в 2020 году, – поделился Михаил Щербак.

Титулованный спортсмен имеет большой и успешный опыт выступления в международных чемпионатах по тяжелой атлетике. Одной из последних наград для Михаила Щербака стала серебряная медаль Девятых всемирных игр ветеранов в Новой Зеландии. А победа на всероссийском чемпионате обеспечила Михаилу Щербаку титул восьмикратного чемпиона России.