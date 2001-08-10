Сахалинские велосипедисты проедутся от Корсакова до областного центра
Официальный велопробег, посвященный Дню Победы, в третий раз пройдет на Сахалине. Любителей велосипедных прогулок приглашают в 40-километровое путешествие в субботу 5 мая из Корсакова в Южно-Сахалинск. Старт запланирован на 11 часов утра, сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Колонна спортсменов будет двигаться с умеренной скоростью и остановкой в Дачном. Велосипедистов будет сопровождать автомобиль ГИБДД, скорая помощь и автобусы, так что всех выбившихся из сил участников доставят к площади Славы в Южно-Сахалинск, где в 13:30 пройдет возложение цветов.
Для участия необходимо пройти процедуру предварительной регистрации и указать имя, фамилию, дату рождения, место жительства и телефон. До 3 мая года нужно отправить заявку на электронную почту: probeg@bike.sakhalin.ru или пройти регистрацию на сайте.
Для южносахалинцев организуют транспорт в Корсакове от площади Победы в 9 утра. У участников пробега должен быть исправный велосипед и шлем.
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