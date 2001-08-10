Традиционный турнир по боксу пройдет в Холмске
Седьмой традиционный открытый турнир по боксу памяти полного кавалера Ордена Славы Николая Сергеевича Торопова, а также его сына Николая Николаевича пройдет в холмском спортивном комплексе единоборств с 20 по 22 апреля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В состязания примут участие сильнейшие боксеры из Томари, Холмска, Невельска, Корсакова, Долинска, Углегорска, Макарова, Анивы и областного центра. Возраст участников от 11 лет.
В первый день соревнования пройдут квалификационные бои. Начало и торжественное открытие турнира в 16.00 часов.
21 апреля состоятся полуфинальные бои, где определятся финалисты. Победители турнира будут названы в воскресенье. Начало в 11.00 часов.
Помимо победителей и призеров турнира заслуженные награды получат и победители в специальных номинациях. Призами будут отмечены спортсмены «за самый красивый бой», «за волю к победе», «за самую лучшую технику и тактику», а также будут награждены лучший спорстсмен, тренер и судья.
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