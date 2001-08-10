Региональный турнир «Сахалинская весна» по киокусинкай состоялся в областном центре

Региональный турнир на приз «Сахалинская весна» по киокусинкай состоялся среди мальчиков и девочек 10-11 лет по ката и среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 12-13, 14-15, 16-17 лет по кумитэ и ката. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

На татами вышли спортсмены из Корсакова, Холмска и Южно-Сахалинска. Всего 50 участников. По ката в возрастных категориях 10-11, 12-13 лет победу одержал представитель Холмска Никита Ю, второе место занял южно-сахалинец Алексей Темеров, третье место занял Никита Раев.

В возрастных категориях 14-15, 16-17 лет первое место заняла Елена Титова, второе место у Алексея Кучин, третье место заняла Александра Сапожникова.

Роман Токмаков, занявший 1 место среди юниоров свыше 70 кг, был признан «лучшим бойцом» турнира. Также были отмечены отдельными призами Алексей Кучин «за лучшую технику», Владислав Голубцов «за волю к победе».

Специальными ценными призами от ветерана киокусинкай Андрея Мургалова были награждены Никита Ю (за лучшее выполнение ката), Роман Гриц (приз зрительских симпатий) и Алексей Темеров (лучший боец).