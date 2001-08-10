Команда ВЦ «Сахалин» стала победителем турнира по настольному теннису
В Южно-Сахалинске стартовала третья спартакиада среди сотрудников учреждений, подведомственных министерству спорта, туризма и молодежной политики. Состязания начались с настольного тенниса. Ракетки в руки взяли представители семи команд, а сам турнир прошел в ГБУ СО «ВЦ «Сахалин». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
На церемонии открытия главный судья соревнований Геннадий Кан объяснил формулу определения победителей и призеров.
- На предварительном этапе команды (в составе каждой выступали два мужчины и женщина) разделены на две подгруппы. Они сыграют по круговой системе. Затем пройдут стыковые матчи за первое, третье и пятое место, - сказал Геннадий Кан.
Волею жребия, в подгруппе «А» выступали спортивная школа летних видов спорта, школа по горнолыжному спорту и сноуборду, спортивная школа самбо и дзюдо.
В подгруппе «Б» состязались ДС «Кристалл», СШОР зимних видов спорта, ВЦ «Сахалин» и ОГАУ «ФК «Сахалин».
В итоге золотые награды оспаривали теннисисты из ВЦ «Сахалин» и СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.
Представители волейбольного центра начали Спартакиаду с победы (2:1). Наград за первое место были удостоены Марина Захарова, Сергей Савранчук и Сергей Попов.
На втором месте – СШОР ГСС (Дмитрий Быков, Артем Пак, Ольга Желтова). А в матче за третье место СШОР зимних видов спорта (Андрей Яковлев, Максим Лапушняк, Людмила Лосинская) одолела СШ самбо и дзюдо (2:1).
Итоговое положение команд:
- ВЦ «Сахалин».
- СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.
- СШОР зимних видов спорта.
- СШ самбо и дзюдо
- ОГАУ «ФК «Сахалин».
- СШ летних видов спорта.
- ДС «Кристалл».
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 13:54 16 Апреля Сахалинцы оспорили медали IV этапа Кубка и первенства Сахалинской области по горнолыжному спорту
16:34 17 Апреля Фестиваль японского кино прошел в Холмске
14:21 17 Апреля Сахалинский боксер завоевал золото на дальневосточных соревнованиях
11:53 16 Апреля Сергей Надсадин встретился с генконсулом Республики Кореи во Владивостоке
15:48 21 Марта Улицу Горького в Южно-Сахалинске продлят от Есенина до Больничной
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
10:07 3 Апреля Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 16:58 Вчера День призывника прошел в Южно-Сахалинске
- 16:54 Вчера Отборочные соревнования по легкой атлетике прошли в спортивной школе летних видов спорта
- 15:50 Вчера Команда ВЦ «Сахалин» стала победителем турнира по настольному теннису
- 15:44 Вчера С наступлением тепла районные власти Сахалина и Курил должны будут отремонтировать муниципальные дороги
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?