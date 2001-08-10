Команда ВЦ «Сахалин» стала победителем турнира по настольному теннису

В Южно-Сахалинске стартовала третья спартакиада среди сотрудников учреждений, подведомственных министерству спорта, туризма и молодежной политики. Состязания начались с настольного тенниса. Ракетки в руки взяли представители семи команд, а сам турнир прошел в ГБУ СО «ВЦ «Сахалин». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

На церемонии открытия главный судья соревнований Геннадий Кан объяснил формулу определения победителей и призеров.

- На предварительном этапе команды (в составе каждой выступали два мужчины и женщина) разделены на две подгруппы. Они сыграют по круговой системе. Затем пройдут стыковые матчи за первое, третье и пятое место, - сказал Геннадий Кан.

Волею жребия, в подгруппе «А» выступали спортивная школа летних видов спорта, школа по горнолыжному спорту и сноуборду, спортивная школа самбо и дзюдо.

В подгруппе «Б» состязались ДС «Кристалл», СШОР зимних видов спорта, ВЦ «Сахалин» и ОГАУ «ФК «Сахалин».

В итоге золотые награды оспаривали теннисисты из ВЦ «Сахалин» и СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.

Представители волейбольного центра начали Спартакиаду с победы (2:1). Наград за первое место были удостоены Марина Захарова, Сергей Савранчук и Сергей Попов.

На втором месте – СШОР ГСС (Дмитрий Быков, Артем Пак, Ольга Желтова). А в матче за третье место СШОР зимних видов спорта (Андрей Яковлев, Максим Лапушняк, Людмила Лосинская) одолела СШ самбо и дзюдо (2:1).

Итоговое положение команд: