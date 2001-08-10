Сахалинские борцы вольного стиля завоевали семь медалей на дальневосточных соревнованиях

Почти 300 спортсменов со всего Дальнего Востока приняли участие в открытом первенстве Еврейской Автономной области по вольной борьбе. На соревнованиях, прошедших в Биробиджане, победителей и призеров определили в младших возрастных группах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- В турнире самых маленьких борцов (2011-2012 г.р.) наши ребята завоевали две золотые медали. Победители первенства - невельчане Леша Федянин (до 22 кг) и Женя Шевелюк (до 28 кг), - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

В состязаниях мальчиков 2008-2010 г.р. в активе сахалинцев две бронзовые награды. Их обладателями стали невельчане Даниил Салимов (до 28 кг) и Михаил Гоков (до 35 кг).

В возрастной группе мальчиков 2005-2007 г.р. островные борцы три раза поднимались на пьедестал почета. Владимир Смирнов из Южно-Сахалинска занял первое место в весе свыше 65 кг, Заур Зульфугаров из Корсакова стал третьим призером в категории до 38 кг, а Данил Пискун (Южно-Сахалинск) – бронзовый медалист в весе до 65 кг.

- На церемонии закрытия победителям и призерам вручили грамоты, медали и ценные подарки, - подвел итог Александр Ваулин.