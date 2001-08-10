Сахалинские борцы вольного стиля завоевали семь медалей на дальневосточных соревнованиях
Почти 300 спортсменов со всего Дальнего Востока приняли участие в открытом первенстве Еврейской Автономной области по вольной борьбе. На соревнованиях, прошедших в Биробиджане, победителей и призеров определили в младших возрастных группах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
- В турнире самых маленьких борцов (2011-2012 г.р.) наши ребята завоевали две золотые медали. Победители первенства - невельчане Леша Федянин (до 22 кг) и Женя Шевелюк (до 28 кг), - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.
В состязаниях мальчиков 2008-2010 г.р. в активе сахалинцев две бронзовые награды. Их обладателями стали невельчане Даниил Салимов (до 28 кг) и Михаил Гоков (до 35 кг).
В возрастной группе мальчиков 2005-2007 г.р. островные борцы три раза поднимались на пьедестал почета. Владимир Смирнов из Южно-Сахалинска занял первое место в весе свыше 65 кг, Заур Зульфугаров из Корсакова стал третьим призером в категории до 38 кг, а Данил Пискун (Южно-Сахалинск) – бронзовый медалист в весе до 65 кг.
- На церемонии закрытия победителям и призерам вручили грамоты, медали и ценные подарки, - подвел итог Александр Ваулин.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:34 17 Апреля Фестиваль японского кино прошел в Холмске
14:21 17 Апреля Сахалинский боксер завоевал золото на дальневосточных соревнованиях
11:56 18 Апреля Впервые на Сахалине состоится индор триатлон
- 11:23 18 Апреля Сахалинцы смогут проверить знания по истории Великой Отечественной войны
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
10:07 3 Апреля Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
15:59 29 Марта Воспитанники центра «Преодоление» отметили праздник весны на Сахалине
Выбор редакции
- 17:11 Вчера Островные спортсмены выиграли первенство Дальнего Востока по легкоатлетическому кроссу
- 14:21 Вчера В Холмске подвели итоги областных состязаний по боксу
- 10:52 Вчера В Южно-Сахалинске прошел фестиваль по чир спорту «Грэйс Чир Фест»
- 10:45 Вчера В Южно-Сахалинске чествовали победителей первого этапа межмуниципальной спартакиады среди пенсионеров
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?