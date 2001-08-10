В Южно-Сахалинске чествовали победителей первого этапа межмуниципальной спартакиады среди пенсионеров

Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова поздравила сборную команду пенсионеров города - победителя первогоэтапа межмуниципальной спартакиады среди пенсионеров, сообщили в мэрии.

В сборную областного центра входят Виктор Юртаев, Николай Хомяков, Тамара Шидловская, Любовь Предеина, Юрий Сахаров, Сергей Коновалов, Галина Капрова, Татьяна Воднева, Рахиля Коновалова, Татьяна Журихина, Эдуард Сухоруков, Юрий Ракитин, Людмила Наливкина, Владимир Забелин. Самому старшему члену сборной - 79 лет. Спортсмены регулярно показывают отличные результаты в легкоатлетической эстафете, мини-волейболе, дартсе, плавании, стрельбе из электронного и пневматического оружия, выполнении нормативов ГТО, шахматах и настольном теннисе. Так, в марте текущего года по итогам Открытой межмуниципальной спартакиады среди пенсионеров Сахалинской области в рамках проекта «Старшее поколение» среди командных зачетов команда из Южно-Сахалинска набрала самое большое количество очков. В 2017 году на 4-й Всероссийской спартакиаде пенсионеров в городе Пенза сахалинские спортсмены заняли 16 место в общем зачете. Серебряную медаль привезла Любовь Предеина, показавшая второй результат в стрельбе. В сентябре 2016 года сахалинская команда впервые приняла участие в 3-й Всероссийской спартакиаде пенсионеров в городе Туле, куда съехались спортсмены-любители из 65 регионов. В общем зачете островитяне заняли 40 место и были отмечены в номинации «Самая терпеливая команда на долгом пути».

В областном центре для более чем 200 пенсионеров организованы бесплатные занятия в спортивном комплексе «Кристалл» и волейбольном центре «Сахалин». С каждым годом все больше горожан старшего возраста выходят из квартир и занимаются на спортивных площадках и в тренажерных залах. Спортсмены своим примером показывают, насколько важно и полезно для здоровья в любом возрасте заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

- Регулярно проходят тренировки на базе муниципальных и областных спортивных учреждений, - рассказал представитель спортивной команды пенсионеров Южно-Сахалинска Владимир Забелин. - Виктор Юртаев и Любовь Предеина за два года с практически нулевого результата, по меркам спортивных результатов, достигли уровня стрельбы по 2 взрослому разряду. Но самое главное, что многие участники улучшили свое здоровье, стали меньше болеть и отказались от некоторых медикаментов, без которых раньше не могли обойтись.