В Южно-Сахалинске прошел фестиваль по чир спорту «Грэйс Чир Фест»
В областной столице 22 апреля состоялся первый фестиваль по черлидингу «Грэйс Чир Фест» среди начинающих спортсменов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
На базе волейбольного центра «Сахалин» встретились команды из Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова и Невельска. Более 350 юных участников продемонстрировали результаты кропотливого труда и многочисленных тренировок.
С приветственным словом к собравшимся обратился мэр островной столицы Сергей Надсадин. Он отметил неоспоримое мастерство, пластику и чувство ритма, которую продемонстрировали участники фестиваля, и пожелал им добиваться новых высот.
- Меня всегда радует, когда в жизнь наших детей и молодежи приходит спорт. Мы делаем все возможное, чтобы Южно-Сахалинск был не только административной, но и спортивной столицей нашего региона. И в этом направлении у нас есть свои победы. Огромное спасибо за невероятную красоту, которую вы дарите зрителям, - сказал Сергей Надсадин.
Праздничное мероприятие открыли яркие выступления самых маленьких воспитанников школы «Грэйс». Под шквал аплодисментов начинающие спортсменки представили красочную программу с акробатическими элементами. Сложные спортивные номера никого не оставили равнодушным.
Как рассказала председатель Федерации Чир спорта Сахалинской области Кристина Лях, школа «Грэйс» на Сахалине была основана 7 лет назад и сейчас активно развивается. За это время на территории островного региона открылись несколько филиалов и отделений, где ребята успешно и с большой увлеченностью занимаются по всем дисциплинам этого зрелищного вида спорта, демонстрируют высокие результаты как на всероссийских, так и международных соревнованиях.
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