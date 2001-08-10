В Холмске подвели итоги областных состязаний по боксу

В Холмске состоялся VII традиционный открытый турнир по боксу, сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

За медали соревнований боролись 124 спортсмена в возрасте от 10 до 16 лет из Шахтерска, Углезаводска, Томари, Макарова, Анивы, Корсакова, Долинска, Углегорска, Холмска и Южно-Сахалинска. Областной центр был представлен несколькими командами. Так, на турнире свои технику и тактику боя продемонстрировали спортсмены, представляющие спортивные клубы «Остров», «Ринг 65», «World Class» и дворец спорта «Кристалл».

Соревнования проходили в личном зачете. Спортсмены выявляли сильнейших в нескольких весовых категориях.

Как рассказал тренер, сопровождавший спортсменов «Кристалла» на этих состязаниях Александр Якушев, турнир не являлся отборочным.

– Это традиционные областные соревнования, по результатам которых спортсмены определили лучших из лучших. Однако для наших боксеров они стали отборочными. Так, по итогам турнира спортсмены «Кристалла», которые стали призерами, обеспечили себе право выступить на региональных соревнованиях по боксу «Кубок Победы» в мае, – рассказал Александр Якушев. Среди них Дмитрий Дымарчук, Эдуард Лапошин, Баишбек Жусуп, Максим Мусин, Артем Васильев, Евгений Бакаев, Александр Миронюк, Александр Иванов и Ренат Мурсалов. Все эти участники завоевали золото в своих весовых категориях.

По результатам турнира специальными призами были награждены несколько спортсменов. Лучшим боксером турнира судьи признали Артема Васильева – воспитанник Александра Якушева из южно-сахалинского «Кристалла» победно провел три боя. Приз за самый красивый получили два участника – Евгений Бакаев (тренер Самвел Абрамян, ДС «Кристалл»), который одержал победу в поединке, и Жан Байжанов из Холмска (тренер Альберт Пак). За лучшую технику и тактику боя судейская коллегия удостоила приза участника из Углезаводска – Руслана Котельникова (тренер Олег Ярославцев). Приз за волю к победе получил Акжол Джумагулов из Корсакова (тренер Иннокентий Потапов). В специальной номинации «Лучший тренер» наградили Альберта Пак из Холмска, а лучшим судьей стал Галушко Александр из областного центра.

Следующими ответственными стартами для молодых боксеров Сахалинской области станут региональные традиционные соревнования «Кубок Победы», которые пройдут в Южно-Сахалинске с 3 по 6 мая.