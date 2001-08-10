Тихоокеанское
информационное агентство
24 Апреля 2018
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17:11, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Островные спортсмены выиграли первенство Дальнего Востока по легкоатлетическому кроссу

Островные спортсмены выиграли первенство Дальнего Востока по легкоатлетическому кроссу

Дальневосточный турнир прошел в приморском городе Артем в минувшие выходные, сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Островные спортсмены стали победителями и смешанной эстафеты. На высшую ступень пьедестала взошли Никита Гусев, Максим Егоров, Мария Метраковская, Валентина Перелыгина.

Сахалинцам удалось завоевать второе место в командном зачете, оставив позади представителей Еврейской автономной области, Якутии и Хабаровского края, но уступив спортсменам из Приморья. В личном зачете Ильяс Нургалиев завоевал золото в кроссе среди юниоров на дистанции 6 км. Всего в соревнованиях приняло участие более 110 легкоатлетов из 5 регионов Дальнего Востока. Спортсмены из Корсакова Евгений Луженков, Лидия Басенкова и София Груздо стали победителями в своих возрастных категориях в забегах по пересеченной местности.

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