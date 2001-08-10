В парке Южно-Сахалинска «поработали» вандалы

Накануне вечером двое подростков перелезли через ограждение и подожгли искусственное покрытие на стадионе «Космос». Злоумышленники попали в камеры видеонаблюдения. Сразу же была вызвана полиция, а к месту происшествия направились охранники парка. Они первыми стали тушить схватившийся огнем участок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказал директор парка Виктор Калюжный, покрытие выгорело в квадрате 7 на 7 метров. Оно уже снято. Ночью рабочие приступили к восстановлению поврежденного участка. Что касается злоумышленников, сейчас их поисками занимается полиция. Ее сотрудники изъяли видео с камер наблюдения, где отчетливо видны лица вандалов.

Сегодня парк круглосуточно охраняют 6 человек. Кроме того, по всей территории, а это 55 га, установлено свыше 40 камер наружного наблюдения, которые также функционируют 24 часа.

Накануне поле готовили к открытию футбольного сезона. Наряду с сотрудниками парка большую помощь оказывали волонтеры - болельщики ФК «Сахалин». Ребята все свободное время посвящали уборке поля от снега. 21 апреля к ним в рамках субботника присоединились неравнодушные горожане, сотрудники парка и мэр Сергей Надсадин с работниками администрации.

Скорейшего возобновления бесплатных тренировок на не имеющим аналогов в области поле с искусственным покрытием ждут многочисленные спортсмены и южносахалинцы. Здесь созданы отличные условия для игры в мини-футбол, а также для занятий на свежем воздухе фитнесом, легкой атлетикой и другими видами массового спорта. Кроме того, в администрацию парка с инициативой проводить на стадионе «Космос» так называемые часы здоровья обратились руководители ряда крупных городских предприятий и организаций, и она поддерживает их. Сейчас на самом поле завершаются работы по благоустройству: на днях здесь установили новые мачты освещения. И сегодня же выйдет специальная техника для очистки покрытия и сбора мусора. Для массовых тренировок поле откроют в ближайшее время.

Кстати, искусственное покрытие хорошо перезимовало и сейчас находится в нормальном состоянии. Первая игра на стадионе «Космос» состоится уже в эту пятницу.