Сахалинские волейболистки примут участие в двух турнирах в Комсомольске-на-Амуре

С 25 по 29 апреля в Комсомольске-на-Амуре пройдут два открытых волейбольных турнира. Это турнир на призы СК «Смена» и первенство города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В первом из них будут состязаться девочки 2004-2005 г.р., во втором – волейболистки 2006-2007 г.р. Как ожидают организаторы, к ним приедут команды из нескольких регионов Дальнего Востока.

Персональное приглашение на эти соревнования получили воспитанницы ВЦ «Сахалин». Принято решение, что в Комсомольске-на-Амуре выступят волейболистки под руководством тренера Марины Захаровой.

Вместе с ней в «город юности» отправляются Анастасия и Екатерина Ежиковы, Арина Забеганова, Маргарита Нецветова, Виктория Огнева, Диана Помещикова, Юлия Райская, Дарья Туркина, Полина Хохлова, Диана Чуприна, Ульяна Яковлева.