«Центр здоровья» предлагает сахалинцам приобрести шестимесячный допуск на спортивные мероприятия
Летний сезон неумолимо приближается, а вместе с ним и большое количество спортивных мероприятий, в которых могут принять участие жители островного региона и его столицы, сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Поскольку для каждого старта требует допуск врача, то организаторы соревнований просят участников озаботится получением допуска заблаговременно и сразу на полгода.
Если раньше все участники получали справку только на две недели, то с прошлого года они могут получить шестимесячный допуск на массовые спортивные мероприятия и выполнение нормативов комплекса ГТО. Главное условия – участник относится к первой группе здоровья. В таких справках не надо указывать конкретный вид спорта – «для участия в физкультурных мероприятиях». Справка пригодится как для легкоатлетических кроссов, так и триатлонов, и гонок с препятствиями.
Ближайшим крупным стартом намечен забег Родные Острова 20 мая, регистрация на который уже стартовала и продлится до 13 мая, включительно. Бесплатно это можно сделать на сайте.
Дети, участвующие в соревнованиях, могут пройти медицинский осмотр по месту жительства. Для непрофессиональных спортсменов во врачебно-физкультурном диспансере (ул. Хабаровская 29-А) открыт "Центр здоровья" со специальным оборудованием для бесплатного скринингового обследования. Прием ведется в будние дни с 8:30 до 17:00 часов в порядке живой очереди. Возможна предварительная запись по телефону (4242) 42-47-12.
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