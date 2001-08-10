«Центр здоровья» предлагает сахалинцам приобрести шестимесячный допуск на спортивные мероприятия

Летний сезон неумолимо приближается, а вместе с ним и большое количество спортивных мероприятий, в которых могут принять участие жители островного региона и его столицы, сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Поскольку для каждого старта требует допуск врача, то организаторы соревнований просят участников озаботится получением допуска заблаговременно и сразу на полгода.

Если раньше все участники получали справку только на две недели, то с прошлого года они могут получить шестимесячный допуск на массовые спортивные мероприятия и выполнение нормативов комплекса ГТО. Главное условия – участник относится к первой группе здоровья. В таких справках не надо указывать конкретный вид спорта – «для участия в физкультурных мероприятиях». Справка пригодится как для легкоатлетических кроссов, так и триатлонов, и гонок с препятствиями.

Ближайшим крупным стартом намечен забег Родные Острова 20 мая, регистрация на который уже стартовала и продлится до 13 мая, включительно. Бесплатно это можно сделать на сайте.

Дети, участвующие в соревнованиях, могут пройти медицинский осмотр по месту жительства. Для непрофессиональных спортсменов во врачебно-физкультурном диспансере (ул. Хабаровская 29-А) открыт "Центр здоровья" со специальным оборудованием для бесплатного скринингового обследования. Прием ведется в будние дни с 8:30 до 17:00 часов в порядке живой очереди. Возможна предварительная запись по телефону (4242) 42-47-12.