Сахалинские кендоисты поборются за медали первенства России
Сахалинские спортсмены представят островной регион на первенстве России по кендо, которое пройдёт с 28 апреля по 1 мая в Москве.
За пьедестал почёта поборются сильнейшие кендоисты страны. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, честь региона поедут отстаивать победители и призёры первенств Дальнего Востока и России 2017 года, X Всероссийских юношеских и Дальневосточных игр боевых искусств 2018 года - Ри Те Су (2 дан, 1 разряд), Даниил Хван (2 дан, 1 разряд), Леон Клюев (2 дан, 1 разряд) и Ким Ман Ок (2 дан, 2 разряд).
Тренер команды: Вадим Полицинский, руководитель - Эдуард Медведев.
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