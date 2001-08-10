Волейболисты из Покровки стали победителями турнира в Долинске

В Долинске прошел волейбольный турнир, посвященный Дню весны и труда. В состязаниях, организованных администрацией муниципального образования совместно с РОО «Сахалинская федерация волейбола», приняли участие как ветераны, так и молодые игроки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Всего было шесть участников. На предварительном этапе их разделили на две подгруппы. В подгруппе «А» играли «Ветеран» (Долинск), «Молодежь» (Долинск) и «Рыбак» из островной столицы. В подгруппе «Б» путевки в полуфинал оспаривали «Динамо» (Южно-Сахалинск), сборная села Покровка и команда слабослышащих волейболистов «Первая ласточка», - рассказал заместитель председателя РОО «Сахалинская федерация волейбола» Сергей Кирсанов.

В подгруппе «А» все команды набрали одинаковое количество очков. Поэтому организатором пришлось считать разницу выигранных и проигранных партий, чтобы определить, кто останется за бортом полуфинала. Арифметика оказалась безжалостна к «Ветерану» из Долинска, игроки которого перешли в стан зрителей. А в подгруппе «Б» оба матча выиграла Покровка. Судьба второй полуфинальной путевки решилась в споре «Динамо» и «Первой ласточки», где сильнее оказались динамовцы.

- Победители обоих полуфиналов определились только на тай-брейке. Покровка выиграла у «Молодежи», а «Динамо» - у «Рыбака». Причем, «Рыбак» выиграл первую партию и был в шаге от победы во второй, ведя в счете 24:19. Но не сумел удержать преимущества и проиграл, - говорит Сергей Кирсанов.

Затем в матче за бронзовые награды «Молодежь» нанесла поражение «Рыбаку», а в финале Покровка сломила сопротивление «Динамо» (2:1).

Тройка лидеров:

ВК «Покровка». «Динамо» (Южно-Сахалинск). «Молодежь» (Долинск).

MVP турнира были признаны Сергей Хорев («Динамо»), Евгений Каменев (Покровка) и Бабир Исмаилов («Ветеран»). А команду «Первая ласточка» организаторы отметили призом «За волю к победе».