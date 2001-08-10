Пенсионеров Южно-Сахалинска приглашают принять участие в спартакиаде «Спортивное долголетие»

В областном центре стартовал прием заявок от мужчин старше 60 и от женщин старше 55 лет для участия в открытой спартакиаде среди пенсионеров города Южно-Сахалинска «Спортивное долголетие». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации города.

Первым этапом мероприятия станут соревнования по пулевой стрельбе и дартс, которые пройдут 3 мая в 11:00 на базе стрелкового тира ДЮСШ игровых видов спорта (ул.Пограничная, д.48). В программу спартакиады также войдут настольный теннис (4 мая), плавание (7 мая), легкоатлетический кросс (8 мая) и шахматы (16 июня).

Для участия в соревнованиях необходимо предоставить справку с подписью врача и печатью медицинского учреждения, а также документ, подтверждающие личность и страховой полис ОМС. Сканированные документы вместе с заявкой можно направить на электронную почту - a.pogarskaya@yuzhno-sakh.ru.

Дополнительную информацию и другие способы подачи заявок можно узнать по телефону 89621042947 и 312598 (добавочный 3).

Победители спартакиады среди пенсионеров Южно-Сахалинска войдут в состав сборной команды, которая представит областной центр на областных соревнованиях. Далее из лучших спортсменов будет сформирована сборная команда Сахалинской области, которая примет участие в Спартакиаде пенсионеров России в сентябре текущего года.