В Южно-Сахалинске пройдет турнир по армейскому рукопашному бою
Турнир по армейскому рукопашному бою на Кубок Героя России пройдет в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
29-30 апреля пройдет первенство и чемпионат по армейскому рукопашному бою на Кубок Героя России, полковника Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, разведчика Алексея Юрьевича Фомина.
Алексей Фомин проживал в селе Дачном Корсаковского района с 1990 года, учился в школе села Соловьёвка, после школы поступил и закончил военное училище. Будучи лейтенантом, участвовал в боевых действиях на территории Северного Кавказа, где во главе разведывательного взвода разблокировал большую группировку наших войск, попавших в окружение бандформирований, за что указом президента Бориса Ельцина ему присвоено звание Героя России.
За Кубок Героя России Алексея Фомина будут бороться команды спортивных клубов Сахалинской области: ЦСКА, 68-го армейского корпуса, федерации армейского рукопашного боя, кудо, самбо, кикбоксинга и тайского бокса, грэпплинга и джиуджитсу. Также в турнире примут участие команды из Поронайского, Корсаковского, Углегорского районов, Приморского и Камчатского края. В прошлом году турнир собрал около двухсот участников.
29 апреля в воскресенье пройдут предварительные поединки, начало в 10:00 часов. А на следующий день в 11:00 зрителей ждет торжественный парад открытия, финальные бои и показательные выступления. Президент СРСОО «Федерации силовых видов спорта и мас-рестлинга» Евгений Борозна постарается в четвертый раз попасть в книгу рекордов Гиннесса.
Турнир пройдет в здании спортивной школы по греко-римской борьбе ул.Горького, 7.
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