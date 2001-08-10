В Южно-Сахалинске назвали лучших спортсменов в кендо
На базе спортивного комплексе «Чемпион» (пл.р. Новоалександровск, пер. Железнодорожный, д.12/1) состоялся чемпионат и первенство Южно-Сахалинска по кендо. Организаторами спортивного мероприятия традиционно выступят управление по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска и городское отделение "Ассоциации кендо Сахалина". Об этом ТИА "Острвоа" сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации гоода.
Самурайскую технику владения мечом показали около 50 кендоистов из Корсакова и Южно-Сахалинска в возрасте от 7 до 50 лет.
На торжественной церемонии награждения начальник управления по физической культур и спорту администрации города Южно-Сахалинска Елена Завязкина пожелала спортсменам удачи на пути к мастерству владения этим зрелищным видом спорта и дальнейших ярких побед.
Победители и призеры соревнований были отмечены кубками, дипломами и медалями.
- По итогам прошедших соревнований победители были включены в состав сборной Южно-Сахалинска, которая представит областной центр на региональных состязаниях, который стартует уже в мае, - рассказал главный судья соревнований Вадим Полицинский.
Результаты соревнований:
Мальчики / девочки 7-10 лет:
1 место - Усачев Кирилл.
2 место - Михалев Дмитрий.
3 место - Медведева Ярослава/Яицкий Давид.
Юноши/девушки 11-14 лет:
1 место - Вдовин Ярослав.
2 место - Степанов Семен.
3 место - Гречина Данна/Сергеев Артем.
Юниорки 15-17 лет:
1 место - Лиходиенко София.
2 место - Ким Юми.
3 место - Шакарова Эльмира.
Юниоры 15-17 лет:
1 место - Хван Даниил.
2 место - Ри Те Су.
3 место - Ким Ман Ок/Самойлов Руслан.
Мужчины (18 лет и старше):
1 место - Мичураев Балауды.
2 место - Ваулин Сергей.
3 место - Медведев Эдуард/Павлов Максим.
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