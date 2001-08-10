В Южно-Сахалинске назвали лучших спортсменов в кендо

На базе спортивного комплексе «Чемпион» (пл.р. Новоалександровск, пер. Железнодорожный, д.12/1) состоялся чемпионат и первенство Южно-Сахалинска по кендо. Организаторами спортивного мероприятия традиционно выступят управление по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска и городское отделение "Ассоциации кендо Сахалина". Об этом ТИА "Острвоа" сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации гоода.

Самурайскую технику владения мечом показали около 50 кендоистов из Корсакова и Южно-Сахалинска в возрасте от 7 до 50 лет.

На торжественной церемонии награждения начальник управления по физической культур и спорту администрации города Южно-Сахалинска Елена Завязкина пожелала спортсменам удачи на пути к мастерству владения этим зрелищным видом спорта и дальнейших ярких побед.

Победители и призеры соревнований были отмечены кубками, дипломами и медалями.

- По итогам прошедших соревнований победители были включены в состав сборной Южно-Сахалинска, которая представит областной центр на региональных состязаниях, который стартует уже в мае, - рассказал главный судья соревнований Вадим Полицинский.

Результаты соревнований:

Мальчики / девочки 7-10 лет:

1 место - Усачев Кирилл.

2 место - Михалев Дмитрий.

3 место - Медведева Ярослава/Яицкий Давид.

Юноши/девушки 11-14 лет:

1 место - Вдовин Ярослав.

2 место - Степанов Семен.

3 место - Гречина Данна/Сергеев Артем.

Юниорки 15-17 лет:

1 место - Лиходиенко София.

2 место - Ким Юми.

3 место - Шакарова Эльмира.

Юниоры 15-17 лет:

1 место - Хван Даниил.

2 место - Ри Те Су.

3 место - Ким Ман Ок/Самойлов Руслан.

Мужчины (18 лет и старше):

1 место - Мичураев Балауды.

2 место - Ваулин Сергей.

3 место - Медведев Эдуард/Павлов Максим.