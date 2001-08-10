В выходные в островной столице состоится детский волейбольный турнир

28-29 апреля в Южно-Сахалинске пройдет волейбольный турнир, посвященный Дню весны и труда. На площадку ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3) выйдут команды мальчиков и девочек 2006-2007 года рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Организаторы ожидают, что на соревнования приедут юные волейболисты из Анивы, Корсакова и Холмска. Сам волейбольный центр, на правах хозяев, выставит более десяти команд.

В субботу, 28 апреля матчи начнутся в 10:00, а в воскресенье команды выйдут на площадку уже в 09:30.

В этих состязаниях примут участие самые юные волейболисты. Вход для болельщиков свободный.