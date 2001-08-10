Команда гимназии № 1 выиграла «Веселые старты» в рамках спартакиады школьных клубов
В Южно-Сахалинске прошли «Веселые старты» в рамках спартакиады школьных клубов среди воспитанников общеобразовательных учреждений Сахалинской области.
В них приняла участие дюжина команд, в составе каждой из которых выступали по шесть юных спортсменов, сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Участники увлеченно оспаривали друг у друга звание самой ловкой и быстрой. В конкурсах были использованы мячи, обручи, фишки и другие предметы. Организаторы проявили большую креативность. Поэтому выполнить задания без ошибок получалось далеко не у всех.
В одном испытании нужно было пронести воланчик для игры в бадминтон на ракетке от старта до финиша, не роняя его на пол. В другом – добежать до обруча, пролезть в него и мчаться назад. В следующем – катить мяч по полу до фишки, не отпуская его далеко в сторону и т.д.
Тех, кто успешно преодолел все препятствия, на финише ждали ободряющие крики и овации партнеров по команде. Ну а самые ловкие и умелые естественно, не остались без наград.
Итоги соревнований:
- Гимназия № 1.
- НОШ № 7.
- СОШ № 3.
- Гимназия № 2.
- СОШ № 6.
- СОШ № 14.
- СОШ № 19.
- СОШ № 31.
- СОШ № 34.
- НОШ № 21.
- СОШ № 8.
- СОШ № 4.
Впрочем, проигравших в «Веселых стартах» не было. Все участники ушли домой не только с зарядом позитива, но и с желанием успешно проявить себя на заключительном этапе Спартакиады, который пройдет уже в мае. Спортсменов из школьных клубов ждут соревнования по легкой атлетике.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:24 Сегодня В выходные в островной столице состоится детский волейбольный турнир
- 12:01 Сегодня Выставка шахмат пройдет в Южно-Сахалинске
14:08 Сегодня Команда гимназии № 1 выиграла «Веселые старты» в рамках спартакиады школьных клубов
- 14:12 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдут еще три репетиции парада Победы
16:58 20 Апреля День призывника прошел в Южно-Сахалинске
11:10 20 Апреля В Южно-Сахалинске подтапливает частные участки по вине одного жителя
10:55 20 Апреля Тушить лесные пожары потренировались сахалинские спасатели
16:54 20 Апреля Отборочные соревнования по легкой атлетике прошли в спортивной школе летних видов спорта
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
10:07 3 Апреля Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
15:59 29 Марта Воспитанники центра «Преодоление» отметили праздник весны на Сахалине
Выбор редакции
- 14:21 Сегодня Специалисты сферы образования прошли обучение по программе профилактики СПИД
- 13:55 Вчера Сахалинские добровольцы прибыли в «Академию волонтёра»
- 13:51 Вчера В клинико-диагностической лаборатории Холмской ЦРБ появился современный анализатор крови
- 12:01 Вчера В Южно-Сахалинске назвали лучших спортсменов в кендо
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?