Команда гимназии № 1 выиграла «Веселые старты» в рамках спартакиады школьных клубов

В Южно-Сахалинске прошли «Веселые старты» в рамках спартакиады школьных клубов среди воспитанников общеобразовательных учреждений Сахалинской области.

В них приняла участие дюжина команд, в составе каждой из которых выступали по шесть юных спортсменов, сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Участники увлеченно оспаривали друг у друга звание самой ловкой и быстрой. В конкурсах были использованы мячи, обручи, фишки и другие предметы. Организаторы проявили большую креативность. Поэтому выполнить задания без ошибок получалось далеко не у всех.

В одном испытании нужно было пронести воланчик для игры в бадминтон на ракетке от старта до финиша, не роняя его на пол. В другом – добежать до обруча, пролезть в него и мчаться назад. В следующем – катить мяч по полу до фишки, не отпуская его далеко в сторону и т.д.

Тех, кто успешно преодолел все препятствия, на финише ждали ободряющие крики и овации партнеров по команде. Ну а самые ловкие и умелые естественно, не остались без наград.

Итоги соревнований:

Гимназия № 1. НОШ № 7. СОШ № 3. Гимназия № 2. СОШ № 6. СОШ № 14. СОШ № 19. СОШ № 31. СОШ № 34. НОШ № 21. СОШ № 8. СОШ № 4.

Впрочем, проигравших в «Веселых стартах» не было. Все участники ушли домой не только с зарядом позитива, но и с желанием успешно проявить себя на заключительном этапе Спартакиады, который пройдет уже в мае. Спортсменов из школьных клубов ждут соревнования по легкой атлетике.