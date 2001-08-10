Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2018
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14:08, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Команда гимназии № 1 выиграла «Веселые старты» в рамках спартакиады школьных клубов

Команда гимназии № 1 выиграла «Веселые старты» в рамках спартакиады школьных клубов

В Южно-Сахалинске прошли «Веселые старты» в рамках спартакиады школьных клубов среди воспитанников общеобразовательных учреждений Сахалинской области.

В них приняла участие дюжина команд, в составе каждой из которых выступали по шесть юных спортсменов, сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Участники увлеченно оспаривали друг у друга звание самой ловкой и быстрой. В конкурсах были использованы мячи, обручи, фишки и другие предметы. Организаторы проявили большую креативность. Поэтому выполнить задания без ошибок получалось далеко не у всех.

В одном испытании нужно было пронести воланчик для игры в бадминтон на ракетке от старта до финиша, не роняя его на пол. В другом – добежать до обруча, пролезть в него и мчаться назад. В следующем – катить мяч по полу до фишки, не отпуская его далеко в сторону и т.д. 

Тех, кто успешно преодолел все препятствия, на финише ждали ободряющие крики и овации партнеров по команде. Ну а самые ловкие и умелые естественно, не остались без наград.

Итоги соревнований:

  1. Гимназия № 1.
  2. НОШ № 7.
  3. СОШ № 3.
  4. Гимназия № 2.
  5. СОШ № 6.
  6. СОШ № 14.
  7. СОШ № 19.
  8. СОШ № 31.
  9. СОШ № 34.
  10. НОШ № 21.
  11. СОШ № 8.
  12. СОШ № 4.

Впрочем, проигравших в «Веселых стартах» не было. Все участники ушли домой не только с зарядом позитива, но и с желанием успешно проявить себя на заключительном этапе Спартакиады, который пройдет уже в мае. Спортсменов из школьных клубов ждут соревнования по легкой атлетике.

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